Así ha reaccionado Fernando Simón cuando le han preguntado por su portada como motero en 'El País Semanal'

Más allá de la información sobre los rebrotes del coronavirus, las ruedas de prensa del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES), Fernando Simón, se han convertido en una pequeña cantera de anécdotas sobre su particular forma de gestionar la fama adquirida durante la pandemia.

En la comparecencia ante los medios de este jueves, por ejemplo, a Fernando Simón le han preguntado por la imagen de portada de la próxima edición de El País Semanal, en la que aparece sobre su moto, junto al Ministerio de Sanidad, desatando de inmediato una especie de risa vergonzosa.

"La he visto porque es imposible que no te la enseñe alguien. Al parecer les hizo gracio que yo viniera en moto al trabajo. Es una foto graciosa. Pero no tengo mucho más que comentar sobre ese tema. Sobre los brotes sí que podemos comentar un poco más", ha respondido.

Fernando Simón, en la portada de este domingo. / EL PAÍS SEMANAL

Fernando Simón ha protagonizado varios momentos entrañables frente a la prensa. Esta misma semana, por ejemplo, ejerció de profesor de estadísitca y le lanzó una pequeña pulla a una de las periodistas presentes en la sala.

Su respuesta sobre los donativos a ONG que deberían ofrecer las empresas de camisetas que vayan a utilizar su imagen o la reacción al ver el retrato que le habían dibujado también ha sido muy comentada.