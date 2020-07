"Nunca había imaginado que podría llegar este momento. No es una despedida porque de tu casa no te puedes despedir. Te puedes alejar, pero siempre será el hogar donde encontré la felicidad y los valores que me han hecho crecer", dice Achraf Hakimi en la carta con la que ha querido despedirse de los aficionados del Real Madrid.

El nuevo futbolista del Inter de Milán asegura que el Real Madrid es "su casa", donde fue "mimado y educado" para llegar a ser la persona que es. "En el Real Madrid no solo se forman deportistas. Entré por la puerta de Valdebebas con seis años sin poderme imaginar lo feliz que iba a ser allí dentro", prosigue.

En su carta, Achraf, que en las últimas temporadas ha estado cedido al Borussia Dortmund, da las gracias a los trabajadores del Real Madrid, a sus entrenadores y a todos sus compañeros. También, a los madridistas que le apoyaron y le seguirán apoyando. "Ahora seré uno más de ellos", concluye.

Al Inter hasta 2025

El Real Madrid y el Inter de Milán anunciaron este jueves en sendos comunicados que han llegado a un acuerdo para el traspaso del lateral marroquí Achraf Hakimi al club italiano, con el que firma hasta el 30 de junio de 2025. La operación se cifra en unos 40 millones de euros más otros cinco en variables.

El conjunto blanco agradece al internacional "todos estos años de dedicación, profesionalidad y comportamiento ejemplar desde que llegó a nuestra cantera en 2006 y le desea mucha suerte en su nueva etapa".

Achraf se marchó al Dortmund hace dos temporadas para poder contar con mayor protagonismo y se acabó convirtiendo en una pieza indispensable para el entrenador suizo Lucien Favre, disputando 73 partidos en los que ha anotado 12 goles y ha repartido 17 asistencias.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Todos los resultados y la clasificación de la Liga Santander. Además, los resultados y la clasificación de la Liga SmartBank. Y lo que queda de Champions y de Europa League.