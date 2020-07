"A dos metros de distancia": los mejores memes de la portada del Fernando Simón más motero

Hace apenas unas horas, El País Semanal compartía la portada del que será su próximo número. Una nueva edición de la revista, que se hará pública este domingo, protagonizada por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES), Fernando Simón. Tras convertirse en uno de los rostros más famosos de la crisis de la COVID-19 en nuestro país, la revista sigue los pasos de Simón en el Ministerio de Sanidad para conocer a fondo al médico epidemiólogo.

Una portada que se hacía viral en cuestión de minutos por una fotografía en la que podemos ver a Fernando Simón sobre la moto en la que llega cada día al Ministerio. Tanto es así que, horas más tarde, el médico epidemiólogo tuvo que pronunciarse sobre la misma en rueda de prensa: "La he visto porque es imposible que no te la enseñe alguien. Al parecer les hizo gracia que yo viniera en moto al trabajo. Es una foto graciosa. Pero no tengo mucho más que comentar sobre ese tema. Sobre los brotes sí que podemos comentar un poco más".

Fernando Simón, protagonista de A 2 metros de distancia

Y, como viene siendo habitual cada vez que una imagen se hace viral en Internet, la fotografía de Fernando Simón subido sobre una moto ha protagonizado un sinfín de memes durante las últimas horas. Unos memes relacionados, principalmente, con la película A 3 metros sobre el cielo, protagonizada por Mario Casas y María Valverde. Tanto es así que, a lo largo de este jueves, el actor gallego ha llegado a ser tendencia en plataformas como Twitter debido a todas las comparaciones que se han hecho entre su personaje y Fernando Simón.

Mientras que algunas personas han puesto la voz de Mario Casas a la fotografía de Fernando Simón, otras han preferido retitular la película dirigida por Fernando González Molina. Entre los más recurrentes podemos encontrar algunos como A 3 metros sobre el COVID o A 2 metros de distancia, tal y como ha demostrado la comunidad de Twitter durante estas últimas horas.

Desde A 3 metros sobre el cielo hasta Los Simpson

Como viene siendo habitual en estos casos, las redes también se han llenado de referencias a Los Simpson. En esta ocasión, algunos tuiteros y tuiteras han comparado a Fernando Simón con Homer Simpson y con el director del colegio de Springfield, Seymour Skinner. En el primero de los dos casos, el responsable del meme en cuestión compara a Fernando Simón con Homer Simpson cuando le quitan el lápiz del cerebro. Apenas unos segundos más tarde, y después de ver la foto publicada en El País Semanal, el tuitero compara a Simón con el líder de los Satanases del infierno.

En el segundo de ellos, Internet compara a Fernando Simón con el director Seymour Skinner y con Armin Tamzarian. Cuando se presenta frente a los medios de comunicación, el médico les recuerda a Skinner. Sin embargo, cuando se sube a la moto, el epidemiólogo se convierte en la versión juvenil del director del colegio. En definitiva, y como viene siendo habitual en estos casos, las redes sociales han vuelto a mostrar la realidad desde un punto de vista mucho más original.