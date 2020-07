Consejos para que tu perro no pase demasiado calor este verano: esto es lo que debes y lo que no debes hacer

Durante los próximos días se esperan temperaturas altas en todo el país. Una noticia que no solo afecta a la ciudadanía en general, sino a las millones de mascotas que, como ellos, tendrán que hacer frente a un mercurio que se elevará por encima de los 35 grados en varias regiones del país. Por esa misma razón, y dado el panorama al que nos enfrentaremos próximamente, conviene saber qué hacer y qué no para ayudar a los perros a combatir el calor.

Consejos para que tu perro no pase demasiado calor este verano: presta atención a los jadeos

En primer lugar, el doctor en Bioquímica y responsable de la plataforma Decaninos, Antonio Cerqueira, nos recuerda que los perros no sudan y que regulan la temperatura mediante el jadeo y bebiendo agua. Por esa misma razón, el especialista recomienda que nos aseguremos de que tienen siempre agua fresca disponible tanto en casa como a la hora de salir a la calle.

Por otro lado, Cerqueira también nos recomienda que prestemos atención al jadeo de nuestro amigo o amiga. Cuando suben las temperaturas, tu perro comenzará a jadear más de lo normal puesto que le permite evaporar el agua de su boca y que el aire comience a circular por todo su organismo de forma eficaz. Un ejercicio que le permitirá liberar el exceso de calor y que se mantenga en una temperatura óptima. En caso de que veas que está pasando mucho calor, puedes refrescarle con un poco de agua en varias zonas del cuerpo.

La regla de los cinco segundos

Antes de salir a la calle se recomienda poner la mano sobre el asfalto durante cinco segundos. En caso de que no podamos aguantar el calor durante esos cinco segundos, nuestro perro no debería salir de paseo porque podría acabar herido. A pesar de que la piel de las almohadillas es más gruesa y oscura que la del resto de su cuerpo, y de que cuentan con una capa de grasa que sirve como aislante térmico, no es recomendable sacar a nuestro perro de paseo en estas condiciones.

Si el perro necesita salir a la calle, pero hace demasiado calor como para hacerlo, tan solo deberíamos sacarle por la sombra para que haga sus necesidades básicas y volver a casa. Para evitar este tipo de quemaduras te recomendamos que saques a tu perro a pasear a primera hora del día o que lo hagas una vez haya caído el sol. En caso de que vayas a sacarlo al mediodía, procura que no coincida con las horas en las que el sol pega con más fuerza para evitar cualquier incidente.

Cepillar sí, rapar no

También se considera importante cepillar a nuestro perro a diario. Los pelos muertos se pueden acumular sobre el cuerpo de nuestra mascota y convertirse en una gran barrera para expulsar el calor. Por esa misma razón, y nada más comenzar el día, se recomienda cepillar al animal para que pueda liberarse del pelaje sobrante. Sin embargo, y si estás pensando en rasurar a tu perro para ayudarle a combatir las altas temperaturas, la directora de la asociación sin ánimo de lucro Discan, Meritxell Arias, te recomienda que no lo hagas.

No todos los perros tienen el pelo apropiado para ser cortado. En la mayoría de casos, principalmente en los que atañen a los perros con pelo duro y los de pelo largo, el manto actúa como una barrera contra los rayos nocivos del sol. Una capa de pelo que les proteges del frío en invierno y del calor en verano. Por esa misma razón, y si quieres cortar el pelo de tu mascota, consulta primero con un especialista para que te ayude a salir de dudas.

Recurre a polos caseros

Entre el resto de recomendaciones, Meritxel Arias nos invita a que les hagamos polos caseros a nuestras mascotas para que puedan hacer frente a las altas temperaturas. En concreto, la responsable de la asociación sin ánimo de lucro nos invita a hacer polos con sandía congelada y yogur natural. También que pongamos un hielo en el bebedero para que el agua se mantenga fresca más rato, aunque no debemos abusar de ellos para evitar una posible faringitis.

De esta manera, el perro podrá regular su temperatura de una forma mucho más sencilla mientras está en casa. Por último, y si vamos a salir de viaje con el perro, evita que se quede solo en el coche en cualquier momento para evitar un golpe de calor. Evita también que beba agua del mar en caso de que vaya a la playa y procura llevar una sombrilla para que pueda estar en la sombra. Gracias a ello, nuestro peludo podrá disfrutar de un verano mucho más apetecible y evitar cualquier golpe de calor.