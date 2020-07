Sony lanza un aire acondicionado portátil para llevar dentro de la ropa y combatir el calor

Hace cerca de un año, concretamente en julio de 2019, la multinacional japonesa Sony lanzaba una campaña de crowdfunding en Japón para desarrollar un nuevo gadget que tenía como misión principal hacer frente a las altas temperaturas. Una camiseta con aire acondicionado, bautizada como Reon Pocket, que te permite reducir la temperatura corporal hasta 13 grados gracias a su refrigeración termoeléctrica.

Un año más tarde, y tras el éxito de esta campaña, la Reon Pocket ya está disponible a la venta en Japón. Hace apenas unas horas, la firma asiática ha puesto a la venta este dispositivo en su tienda oficial por algo más de 100 euros. No obstante, y si estabas pensando en hacerte con una de ellas para combatir las altas temperaturas a las que nos enfrentaremos las próximas semanas, tenemos malas noticias. La compañía ha dado a conocer que se han agotado todas en cuestión de horas y habrá que esperar hasta que lleguen nuevas unidades.

Así es Reon Pocket, la camiseta con aire acondicionado que aspira a cambiar las reglas de juego

La Reon Pocket es un dispositivo, instalado en una camiseta confeccionada para la ocasión, que utiliza la refrigeración termoeléctrica para ajustar nuestra temperatura corporal, tanto para frío como para calor. De esta manera, y si estamos pasando demasiado calor, tan solo tenemos que acceder a la aplicación creada para la ocasión y pedirle que baje la temperatura del dispositivo para reducir nuestra temperatura corporal hasta 13 grados.

En el lado opuesto, y si estamos pasando frío, la aplicación también nos permitirá incrementar la temperatura hasta ocho grados. No obstante, también podremos utilizar el modo automático del dispositivo para que sea el propio gadget quien regule la temperatura gracias a sensores de temperatura y movimientos instalados que detectan la temperatura ambiental. En total, la plataforma nos permitirá elegir hasta cuatro niveles de temperatura.

El dispositivo tiene una autonomía de 24 horas de uso

Respecto a las especificaciones del producto, el Reon Pocket es un dispositivo compatible tanto con iOS como con Android. Un gadget, del tamaño de una cartera convencional, que se carga mediante USB-C y que tiene una autonomía de 24 horas de uso para que no vuelvas a pasar calor por la calle. Además, dispone de carga rápida, por lo que en apenas dos horas estará listo para volver a ser utilizado.

En definitiva, el Reon Pocket llega al mercado como una opción para no volver a pasar calor durante el verano. No obstante, y para poder disfrutar de este dispositivo en España, todavía tendremos que esperar. A pesar de que el gadget haya salido al mercado en Japón, todavía no se ha dado a conocer el posible desembarco del Reon Pocket en nuestro país. Por lo tanto, y mientras Sony anuncia la llegada de este dispositivo en España, tendremos que seguir con el abanico y el ventilador de mano para hacer frente a las altas temperaturas.