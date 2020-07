Las sensaciones de Hazard con su tobillo no son buenas

Eden Hazard no tiene buenas sensaciones en su tobillo después de recibir varios golpes en el partido contra el Espanyol, tal y como ha informado Javier Herráez en El Larguero. El belga participó durante una parte del entrenamiento este martes con el resto de sus compañeros, pero se retiró cuando estos disputaron un pequeño partido de entrenamiento.

A Hazard se le han realizado pruebas en el tobillo y las sensaciones no son buenas, ya que siente dolor. Herráez ha contado que no es un problema de miedo, que el belga no tiene miedo de volver a jugar, pero que sigue sintiendo dolor tras el partido contra el Espanyol, que ganó el Real Madrid 0-1.

Tras los golpes que recibió en aquel partido, se ha perdido los encuentros frente a Getafe y Athletic y ahora, todavía con dolor, es seria duda para el choque de este viernes frente al Alavés.

El confinamiento dio una oportunidad a la primera aciaga temporada de Hazard en el Real Madrid, en la que solo ha podido disputar 19 partidos en los que ha marcado un gol y repartido siete asistencias. El dolor en su tobillo después de recibir varias entradas duras en Cornellà, puede hacer que siga perdiéndose encuentros.

Solo en esta temporada, Hazard ya se ha perdido más partidos por lesión que durante toda su etapa en el Chelsea -20-.

