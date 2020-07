El relato del doctor que tuvo que coser el pene a Steven Gerrard: "En ninguna parte te enseñan"

El exdoctor del Liverpool Andrew Massey ha dado su versión sobre una de las curas más especiales que ha tenido que realizar a lo largo de su carrera: una herida en el pene de Steven Gerrard. Ocurrió en enero de 2014 en el Bournemouth - Liverpool de la FA Cup, cuando el capitán recibió un inesperado golpe de Harry Arter en sus partes nobles.

"Estaba tratando de recordar mi preparación médica, pero en ninguna parte te enseñan cómo coser un pene. Pensé en que no quería que el primer pene que cosiese fuera el de Steven Gerrard, pero así fue (...) Miré hacia abajo y vi sangre por todas partes y pensé 'wow, eso debe ser realmente doloroso", ha explicado el doctor en The Scottish Sun.

El mítico exfutbolista inglés ya contó en su autobiografía My Story el tormentoso suceso: “Fue como un aguijonazo. Pensé ‘mierda, no tiene buena pinta’. Dolía jodidamente. Esperaba tener que decirle adiós a un viejo amigo. Me di cuenta de que el médico (Massey) tampoco se sentía demasiado cómodo al respecto. Hizo un buen trabajo. No sentí dolor cuando me puso los puntos, cuatro como él predijo".

“Sangraba mucho, y tuvieron que ponerme cuatro puntos de sutura. Mis compañeros se estaban meando absolutamente de risa”, relata el actualmente entrenador del Rangers.

