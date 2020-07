Bartomeu: "Nuestra voluntad es la de cumplir el contrato Setién y que esté la próxima temporada"

El presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, afirmó que el entrenador Quique Setién "llevará al equipo en lo que resta de temporada en Liga y Champions" y que "su voluntad es cumplir el contrato" del entrenador cántabro.

“Quique Setién llevará el equipo en lo que resta de Liga y en la Champions League. Nuestra voluntad es la de cumplir el contrato con Setién y que esté la próxima temporada. Cuando le fuimos a ver a su casa fuimos para planificar el futuro", explicó Bartomeu durnate una entrevista en el programa Onze de TV3.

Respecto a una posible vuelta de Xavi como entrenador del conjunto culé, Bartomeu dijo que: "Xavi será entrenador del Barça antes o después. Tiempo al tiempo, pero reitero que no buscamos entrenador". "Si tuviéramos que cambiar de entrenador el nombre lo buscarían Abidal y Ramon Planes", añadió.

"En ningún momento me he arrepentido de prescindir de Valverde, hacía falta un cambio. Setién se ha visto perjudicado por la pandemia y la parada. Internamente he visto un cambio positivo en muchas cosas como en los cambios de entrenamiento y la gestión de grupo", explicó.

Sobre el título liguero, que ahora mismo roza el Real Madrid, dijo que "siempre hay opciones de ganar LaLiga, hay que lucharla hasta el último minuto, los jugadores no bajan los brazos y quieren esta Liga".

El presidente también fue crítico con el videoarbitraje. "El VAR no la ha puesto más difícil, hemos tenido tropiezos que nos han hecho perder el liderato, pero debería estar a la altura de la mejor competición. Ha habido decisiones que han favorecido a un rival. Queremos que los criterios sean más claros. Estamos a favor de la tecnología. En Valladolid vi algún penal que no nos pitaron, todo va muy rápido y por eso la tecnología debe de ayudar", añadió.

"Creo que Messi renovará seguro"

Sobre la continuidad de Messi, el presidente dijo que "cree que Messi renovará seguro". "Leo Messi encaja en lo que el Barça quiere hacer los próximos años, su contrato acaba en junio del año que viene y está en plena forma para jugar dos o tres años más". "Creo que renovará seguro. No tengo duda de que continuará. Nuestra relación es fluida y no está enfadado. Lo que pasó en la rebaja de sueldos es que algunas personas de dentro del club hablaron demasiado , pero ahora ya no están", explicó.

Respecto a la posible vuelta al club de Neymar Jr., Bartomeu explicó que "no creen que el PSG ponga a Neymar en el mercado". "Va a ser un mercado atípico, porque todos los equipos hemos perdido mucho. Con el Inter hablamos, pero el tema se ha parado. Hay que acabar la temporada y ver como acaba", concluyó.

