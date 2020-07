El mensaje de Russell Westbrook tras confirmar que tiene coronavirus

Russell Westbrook ha confirmado este lunes que se ha contagiado de coronavirus. Eso sí, el jugador también ha dejado claro que en cuanto sea posible se unirá al resto de los Houston Rockets para preparar lo que resta de NBA.

Cabe recordar que la NBA comienza en apenas 17 días, el próximo 30 de junio, y que se disputará en su totalidad en Orlando, en las instalaciones de Dinsey World. En dicha "fase final" de la NBA participarán 22 de los 30 equipos.

Westbrook, tras anunciar su contagio, ha querido lanzar un mensaje para concienciar a la sociedad norteamericana de cara a esta pandemia. "He dado positivo en el test del coronavirus antes de viajar a Orlando con el resto del equipo. Actualmente me encuentro bien, estoy en cuarentena, y mirando para poder reunirme con el equipo en cuanto me dejen. Gracias a todos por vuestros mensajes y por vuestro apoyo. Por favor, tomaos en serio este virus. ¡Cuidaos!"

