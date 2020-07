Fernando Simón: "La edad media de los afectados por COVID ha ido bajando"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, han comparecido este lunes ante los medios para valorar la situación de los rebrotes de coronavirus, con especial atención al de Cataluña, que ha empeorado durante el fin de semana, y también a la decisión adoptada por el gobierno aragonés, que ha decretado una "fase 2 flexibilizada" para el 70% de su población, incluida Zaragoza capital. Según Simón, actualmente hayun total de 120 brotes con 2.139 casos activos.

El ministro de Sanidad ha explicado que ya ha compartido con los gobiernos autonómicos el borrador del Plan de respuesta temprana y ha insistido en que el fin del estado de alarma no es sinónimo del fin de la epidemia. El plan incluye, entre otras medidas, la compra de 5,2 millones de dosis de vacuna contra la gripe. Illa ha explicado que la idea es que el Consejo Interterritorial apruebe el plan.

La situación en Lleida

Preguntado por la situación en el Segrià, Salvador Illa ha recordado "el papel preponderante corresponde a las CCAA" y ha añadido que la Generalitat tiene instrumentos para actuar y tomar medidas a pesar de la respuesta judicial.

"Le recomendaría a los ciudadanos del Segrià, y a todos los españoles, que sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias. En el caso de Lleida, la Generalitat de Cataluña. Pero he visto imágenes que no me gustan nada. Celebraciones de fútbol... Se pueden hacer muchas cosas, pero sin perderle el respeto al virus".

Illa ha reconocido que en Lleida ya hay "transmisión comunitaria" y ha explicado que el Ministerio de Sanidad está en comunicación fluida y permanente con las autoridades de Cataluña, tanto a nivel técnico como a nivel político.

"La edad media ha ido bajando"

Fernando Simón ha reconocido que la epidemia está aumentando, con alrededor de 3.900 casos diagnosticados en los últimos 7 días, la mayoría de los cuales (70%) son asintomáticos. Pero el director del CCAES ha destacado también que los nuevos casos están afectando, sobre todo, a menores de 50 años, también con algunos poisitivos entre niños menores de 4 años.

Simón ha dicho que la epidemia ha cambiado y, como ejemplo, ha recordado que la edad media ha ido bajando progresivamente: 43,3 años para los hombres y 50,5 para las mujeres. Pero también ha detallado que "ahora detectamos mucho mas antes".

Las características de la epidemia, según Simón, indican que, a día de hoy, el sistema de salud está siendo capaz de absorber la situación. "Esto va a durar muchos meses", ha añadido.

Nuevos positivos

El director del CCAES ha explicado que hay "brotes familiares" en prácticamente todas las provincias, pero ha destacado que en 15 de ellas se han detectado incrementos importantes en el número de contagios: Barcelona, Lleida, Huesca, Badajoz... "No nos viene mal porque detectar nos permite actuar y el objetivo final y controlar la epidemia".

"El descenso de la edad media tiene que ver con el trabajo de grupos como el de los temporeros y también con los casos entre persona más jóvenes. Algunos son muy sensatos, pero a ciertas edades es más fácil dejarte llevar por unas emociones que generan riesgos", ha dicho Simón. "La nueva normalidad no significa no divertirse sino divertirse de otra manera porque ponen en riesgo a grupos cercanos. Quizá no salir en grupos tan grandes o con tantos grupos diferentes".

"¿Pedir perdón?"

Preguntado sobre si debería pedir perdón por los errores cometidos durante la pandemia, Fernando Simón ha respondido sin vacilar: "En ciencia estamos constantemente aprendiendo cosas nuevas y rectificando. La rectificación es nuestra constante. Hay cosas de las que hemos aprendido mucho. En otra situación similar, no sé si hubiéramos actuado igual. Pero siempre se ha actuado usando todos los datos disponibles y consultando a todos los expertos que debíamos consultar. Tomar decisiones durante la pandemia ha sido muy difícil. Cada decisión era un ejercicio muy duro de responsabilidad. Afortunadamente yo no he tomado las decisiones. Sí he asesorado y aconsejado, y si yo he sentido ese peso sobre mis espaldas, no quiero ni pensar lo que habrán sentido quienes las han tomado".

Celebraciones deportivas

Al preguntarle por el peligro de las celebraciones deportivas, coincidiendo con el final de LaLiga, Simón ha reconocido que él mismo es aficionado de ciertos equipos: "Si el Zaragoza sube a Primera, lo celebraré de otra manera. No me juntaré con otros maños. No es necesario juntarse 5.000 personas. Se pueden juntar de 10 en 10, guardando ciertas distancias y sin abrazar demasiado. Estamos en la nueva normalidad. Este año no toca. ¡Es un año! No estamos hablando de una condena perpetua. Podemos encontrar alternativas y los clubes pueden ayudar a ello".