Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, se mostró satisfecho por la victoria en Granada que le acerca al título de LaLiga Santander, aunque dijo que aún "no se ha ganado nada" y por ello "no hay que relajarse", a la vez que admitió que deben de aprender para no cometer el error de tener un peor rendimiento en el segundo tiempo, en el que el cuadro andaluz recortó distancias y les puso en muchos aprietos.

"Es un paso más cerca, pero todavía quedan puntos en juego. Dependemos de nosotros en casa el siguiente partido contra el Villarreal y vamos a intentar ganar todo lo que queda, que era el objetivo. Ojalá que podamos celebrar esta Liga. Creo que el equipo ha hecho mucho mérito para estar ahí arriba, mantenernos y los resultados hablan por si solos", indicó en Movistar LaLiga.

Ramos lamentó que el equipo no pudiera controlar y dominar el partido como en el primer periodo. "Al final inconscientemente entras ahí, en ese error de bajar un poco la guardia, bajar la intensidad después de tener un marcador favorable. Ha sido el error nuestro, en vez de ir a matar el partido, a buscar el tercero, quizá nos conformamos con el resultado y ya vemos que no es suficiente, que no que hoy en día no ganas a nadie como no mantengas la concentración los 90 minutos", explicó.

"No hay que relajarse, no se ha ganado nada".

"Ojalá podamos celebrar esta Liga".

Sergio Ramos. #VolverEsGanar pic.twitter.com/tBpw9WuYeX — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) July 13, 2020

"Ese punto es el que nos tiene que hacer reflexionar para seguir aprendiendo de cara el futuro. Aunque se haya conseguido la victoria, los tres puntos, que era obviamente el objetivo, hay cosas en las que no se pueden pecar y son esas, terminar encajando un gol después de llevar muchos partidos sin hacerlo y es una pena quitarle el récord que estaba a punto de conseguir Tibu (Courtois)", añadió.

Para el capitán del Real Madrid, el equipo blanco se fue de Granada con una "mala sensación" de la segunda parte después de que la primera fuera "muy buena".

"Al final caemos en ese error todos los equipos, no solo el Real Madrid. Es cierto que hay cosas para seguir potenciando e intentando y que no se repitan. Pero es inevitable. Ves la victoria, los tres puntos prácticamente en el marcador. Si se pudiese mantener el mismo ritmo los 90 minutos hubiéramos ganado todos los partidos, y no se puede porque el nivel es enorme, cada vez hay más igualdad", insistió.

