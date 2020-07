Los jugadores del Barcelona recargan las pilas antes de las dos jornadas de Liga en las que tienen ante sí el reto más complicado. El Real Madrid debe pinchar en dos partidos y ellos ganar para llevarse una Liga que ya tiene claro color blanco tras la victoria de los de Zinedina Zidane ante el Granada.

Gerard Piqué aprovechó el inicio de la semana para practicar un nuevo deporte que nunca le habíamos visto ejercer. Lo publicaron tanto él como Shakira en sus redes sociales. Se trata del wakesurf, del que disfrutó en el pantano de Sau, según informan distintos medios locales.

Después de mostrar su habilidad con la bicicleta eléctrica, con la que llegó al Camp Nou para el partido ante el Espanyol, el central internacional del FC Barcelona demostró que esta disciplina no se le da tanpoco mal. Según informa el diario AS, no está claro en qué medida el código de disciplina del club azulgrana permite este tipo de actividades, aunque todo apunta a que el texto ha pasado a estar en desuso vistas las actividades de los jugadores en los últimos tiempos.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Todos los resultados y la clasificación de la Liga Santander. Además, los resultados y la clasificación de la Liga SmartBank. Y lo que queda de Champions y de Europa League.