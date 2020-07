Luis Suárez: "En LaLiga hay que ser autocríticos: la dejamos escapar nosotros mismos"

El delantero del Fútbol Club Barcelona, Luis Suárez, ha concedido este martes una entrevista a los diarios catalanes Mundo Deportivo y Diario SPORT para analizar la temporada azulgrana.

En dichas entrevistas, el delantero uruguayo ha dejado claro que no está contento con el tramo final de temporada que han hecho y no ha dudado en hacer autocrítica. "En la Liga hay que ser autocríticos: la dejamos escapar nosotros mismos. Somos conscientes de que dependíamos de nosotros y no buscar ninguna excusa".

También habló de la polémica generada por las decisiones arbitrales y, más concretamente, las tomadas por el VAR. "Minimizar los detalles del VAR a veces es difícil. Sí que Gerard y el presidente hicieron públicas sus manifestaciones, pero creo que los rivales también estaban peleando cosas importantes como el Athletic, el Getafe… y eran ellos los perjudicados. En esta ocasión no solo salíamos perjudicados nosotros, pero creo que no hay que buscar tantas excusas, sino ser autocríticos y afrontar la realidad".

Además, también habló del fichaje de Lautaro Martínez, jugador que está en la agenda del equipo catalán. "Es un grandísimo jugador. Viene jugando a un grandísimo nivel en el Inter. No es fácil llegar a Italia desde Argentina y demostrar todo lo que ha hecho en un fútbol complicado como es el italiano. Es joven y si viene al Barça lo vamos a intentar ayudar para adaptarse. Y ayudarle para que se sienta cómodo".

