"No la uso porque me agobia": cuando una imagen vale más que mil palabras

Hace apenas unas horas, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, confirmaba que España tiene al menos 120 brotes de COVID-19 activos que afectan a 2.139 personas. A pesar de que muchos de ellos podrían quedar cerrados en los próximos días, todavía hay dos que preocupan al Gobierno. Desde el decretado hace unos días en Segrià (Lleida), que ha llevado al Govern a confinar a sus habitantes, hasta uno registrado en A Mariña (Lugo).

Por esa misma razón, y para evitar que el rebrote de contagios siga en aumento, cada vez son más las comunidades autónomas que han aprobado la obligatoriedad del uso de mascarillas. Entre ellas, algunas como Cataluña, Baleares o Extremadura, donde sus habitantes están obligados a vestir la mascarilla pese a que se cumpla la distancia de seguridad. Mientras el resto de comunidades valoran si aplicar esta medida o no, cada vez son más las campañas que recomiendan el uso de mascarilla para evitar nuevos contagios.

"No uso mascarilla porque me agobia"

Entre ellas destaca la creada por la Asociación de voluntarios digitales de emergencias de Euskadi (VOST Euskadi), quien ha recurrido a una impactante imagen para recordar a la sociedad sobre las consecuencias de no llevar mascarilla. A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, la entidad colaboradora de SOS Deiak ha recordado una frase que se ha extendido durante estas últimas semanas: "No uso mascarilla porque me agobia".

"No uso mascarilla porque me agobia", ¿Te suena? Pues más te va a agobiar despertarte en una cama con un tubo metido en la garganta. El paso por la #UCI conlleva consecuencias físicas, mentales y emocionales además de destrozar a las familias.



¡PONTE LA MASCARILLA! #COVID19 pic.twitter.com/mTk6LJVze3 — VOSTeuskadi (@VOSTeuskadi) July 12, 2020

Todo ello para recordar que lo que realmente agobia es despertarse en una cama con un tubo en la garganta: "El paso por la UCI conlleva consecuencias físicas, mentales y emocionales además de destrozar a las familias". Junto a este mensaje, la Asociación de voluntarios digitales de emergencias de Euskadi ha compartido una fotografía en la que se puede ver a una persona intubada tras haber dado positivo en COVID-19. De esta manera, la asociación pretende concienciar a la sociedad y que se ponga la máscara cada vez que salga a la calle: "¡Ponte la mascarilla!".

"Una imagen vale más que mil palabras": la campaña triunfa en redes

En cuestión de horas, el tuit de VOST Euskadi recibía el beneplácito de la comunidad de Twitter, quien daba las gracias a la asociación por recurrir a una imagen tan gráfica para reflejar la realidad: "Si se hubieran empleado imágenes como ésta durante la primera fase de la pandemia, la ciudadanía estaría más concienciada: una imagen vale más que mil palabras".

Mientras tanto, otras personas han incidido en la necesidad de difundir este tipo de imágenes para que la sociedad sepa lo que puede llegar a pasar por no llevar la mascarilla. De hecho, hay quienes han llamado a los más jóvenes a la responsabilidad explicándoles que el de la fotografía podría ser un ser querido. Por todo ello, y para evitar nuevos brotes de la COVID-19, ponte mascarilla.