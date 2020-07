Un caos de primera

Quedaba solo una jornada para que se decidiese la mayor parte de la Segunda División: campeón, equipos en playoff de ascenso y dos descendidos a la Segunda División B. Después de un campeonato largo, intenso y tan diferente como ninguno, las cosas se volvieron a torcer cuando parecía que no había margen a más desvío.

A media tarde saltaba la noticia de que al menos seis jugadores del Fuenlabrada habían dado positivo por Covid-19 en La Coruña. Tiempo después se confirmaba que se suspendía el partido en cuestión: Deportivo - Fuenlabrada, que casualmente era quizá el más decisivo por la participación de dos equipos inmersos en las diferentes luchas: permanencia y entrada a playoff. Ante este escenario, eran muchos los que solicitaban que se suspendiese toda la jornada, pero entre LaLiga y la Federación decidieron que todos los demás partidos debían seguir adelante.

Clubes como el Rayo protestaron incluso antes del comienzo del partido, pues muchos entendían que era adulterar la competición, pues cuando se juegue el aplazado Deportivo - Fuenlabrada, los gallegos ya no podrán mantenerse y un solo punto daría el pase a los playoff al Fuenla. Más incendiario habría sido todavía que a ambos les valiera un empate para conseguir sus objetivos.

Tras los resultados de la convulsa última jornada, el Elche entraría en playoff a expensas de lo que haga el Fuenlabrada, que podría quitarles la sexta posición con un punto. En el descenso no hay más movimiento posible: además de Racing y Extremadura bajarán Numancia y Deportivo.

Incumplimiento de protocolos

A principios del mes de mayo, el presidente de LaLiga Javier Tebas argumentó que era "imposible que un equipo nos venga con cinco positivos si se sigue el protocolo y las normas de Sanidad. Si lo hay, es que ha habido negligencia".

De haber "negligencia", el Elche podría estudiar pedir que le diesen por perdido el partido al Fuenlabrada, de tal manera que ellos entrarían definitivamente al playoff y el Fuenlabrada quedaría fuera.

También el Ayuntamiento de A Coruña pedirá explicaciones a LaLiga, CSD y RFEF por "consentir" viajar al Fuenlabrada con posibles positivos por coronavirus, según anunciaron el mismo lunes por la noche.

Sin embargo, según informó Antón Meana en El Larguero, el Fuenlabrada viajó a La Coruña sin ningún positivo confirmado por lo que no habría incumplimiento de protocolos. A pesar de las diferentes informaciones, varios miembros del Fuenlabrada habrían obtenido "valores alterados" en las pruebas, que no positivos por PCR, por lo que la solución parece el aún más difícil.

En la mañana de este martes, el Fuenlabrada continúa recluído en el hotel de La Coruña donde se han hospedado desde su llegada a tierras gallegas a primera hora del lunes.

En otro orden de cosas, el futbolista del Rayo Yacine Qasmi no jugó este lunes con el Rayo Vallecano ya que, como comunicó Paco Jémez, informó de que había estado en contacto con jugadores del Fuenlabrada unos días antes, lo que sin duda supone un incumplimiento del protocolo establecido por LaLiga.

¿Todo quedará así?

Son muchas las preguntas aún sin respuesta después del enorme lío formado y el posible incumplimiento de protocolos, por lo que responder a esta pregunta es una quimera. El presidente del Deportivo Fernando Vidal ya dijo que "es un adulteramiento de la competición" y que no se consideraba equipo de Segunda División B. El propio Deportivo ya ha exigido repetir toda la jornada y si no se hace, según ha informado Fran Hermida en la SER, se plantean no presentarse al partido.

Tampoco el Elche está precisamente contento, pues, si nada cambia, el Fuenlabrada jugará contra un equipo que no se juega nada necesitando solo un punto.

Ante esta situación saltan las propuestas, entre las que se pueden leer una liga de 24 equipos, o incluso dividida en dos grupos de 12. Ante el playoff es más complicado todavía aventurarse con posibilidades porque, ¿cómo se jugaría un playoff con cinco equipos en vez de cuatro? Las decisiones deben llegar y no van a dejar a todos satisfechos.

