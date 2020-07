Luka Modric ha concedido una extensa entrevista en el periódico croata Sportske Novosti, donde se encuentra pasando unos días de vacaciones antes de volver a los entrenamientos para preparar la vuelta de octavos de la Champions League.

En la charla, el Balón de Oro, que finaliza contrato en junio de 2021, ha asegurado que le gustaría retirarse en el Real Madrid y que "queda por ver si el club lo querrá". Así mismo, ha recalcado la confianza que tenían en ganar títulos esta temporada. "Estábamos convencidos de que seguiríamos ganando sin Cristiano Ronaldo", ha manifestado.

"No hace falta discutir lo importante que fue Cristiano para el Madrid, pero debo decir que no nos agobia el hecho de que él no esté allí en el sentido de que no podremos tener las mismas ambiciones. Estábamos convencidos de que seguiríamos ganando sin él porque, independientemente de la fuerza del individuo, el equipo siempre está por encima de todo y la fuerza es más fuerte", ha relatado.

"Ya gané 16 trofeos en el Madrid, cuatro Ligas de Campeones, pero este título me hizo especialmente feliz", ha dicho. Sobre esto, ha insistido en la preparación del equipo durante la cuarentena: "Estuve en contacto con compañeros de equipo y noté que todos estaban trabajando con alguna motivación extra".

Elogios a Zidane

Modric ha querido hacer público un reconocimiento al entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, sobre el que ha dicho: "Una vez más demostró ser una persona superior. Creó de una manera reconocible un gran ambiente dentro y alrededor del equipo. Da tranquilidad, es muy correcto en su acercamiento al jugador. Siempre hay quienes no juegan tanto como les gustaría, no están contentos y eso tiene sentido. Pero el enfoque del entrenador ha contribuido a que todos se sientan parte del equipo y acepten su estado actual". "En el vestuario, todos son buenos tipos, no hay nadie que cree problemas por sus propios motivos, no hay unas supuestas 'manzanas podridas'. Creo que es un factor muy importante de compacidad que tenemos", ha añadido.

Finaliza contrato en 2021

Cuestionado por si le gustaría retirarse de blanco, ha respondido: "¿Y a quién no? Pero queda por ver si el club lo querrá. El Madrid es mi casa, pero el Madrid decide qué es lo mejor para el club. Sé que los centrocampistas rara vez se quedan aquí hasta que tienen 35 años. Si el Madrid estima que ya no soy el indicado, estoy listo para esa opción. Nada cambiaría mi emoción hacia el club. Sin embargo, espero romper esa 'norma'. Me esforcé mucho por llegar al Real, pasé por todo y no voy a renunciar a la ligera. Lucharé en el campo para merecer seguir".

"No he hablado todavía y no hay prisa. Cuando llegue el momento de eso, creo que nos encontraremos y aclararemos nuestros planes para saber qué haremos", ha tranquilizado.

Por último, sobre sus descansos y suplencias en partidos importantes, ha reconocido: "Como regla general, cuando comienzan las competiciones, el Madrid juega cada tres días, por lo que es necesario dosificar la fuerza. A veces no me gustaba, pero resultó que tenía razón (Zidane)".

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Todos los resultados y la clasificación de la Liga Santander. Además, los resultados y la clasificación de la Liga SmartBank. Y lo que queda de Champions y de Europa League.