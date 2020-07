Sergio Gómez: "Tengo ganas de volver a Alemania y quedarme en el Borussia"

El futbolista Sergio Gómez, quien se ha proclamado campeón de Segunda División con el Huesca, ha atendido a los micrófonos de SER Catalunya. En el ‘Què t’hi Jugues!’ el futbolista ha hablado sobre su futuro y ha dicho que en principio tiene que volver a Dortmund. “Tengo ganas de volver a Alemania. Mi voluntad es quedarme en el Borussia, me gustaría quedarme allí, pero tengo que ser ambicioso y si no voy a tener los minutos que yo quiero, por ejemplo el Huesca no sería una mala opción”, ha dicho.

Por otro lado, Sergio Gómez también ha añadido que “volver al Barça de momento es complicado, pero nunca se sabe. Yo tengo que estarle agradecido al Barça por los ocho años que estuve allí porque conmigo se portaron perfectamente y yo creo que con todos los jugadores se portan muy bien porque al final es el club que es y es uno de los más grandes del mundo y tienen una cantera donde se trabaja muy bien”.

El lunes el Huesca se proclamó campeón de la Segunda División y Gómez ha explicado como fue la celebración. “Celebramos el título de liga en el campo todos juntos y solo nos pudimos reunir los jugadores y el cuerpo técnico porque al final no te puedes juntar con más gente”, ha afirmado Gómez en el ‘Què t’hi Jugues!’, quien también ha hablado sobre la polémica en el Deportivo Fuenlabrada. “Yo creo que lo que se hizo estuvo bien porque al final nosotros no teníamos ningún caso y se avisó cuando quedaban 50 minutos para empezar el partido. Yo creo que todos los equipos tenían que jugar y cuando se pueda, que se juegue el Deportivo-Fuenlabrada para que se resuelva como queda la situación en el play-off”, ha dicho el futbolista azulgrana.

En SER Catalunya Sergio Gómez también ha hablado sobre futbolistas que conoce bien como el futbolista del Borussia Dortmund Jadon Sancho, con quien coincidió durante un año y medio. “Los números lo dicen, este año ha hecho 20 asistencias y 20 goles y yo creo que nadie lo ha hecho en toda Europa. Para mí son números de crack mundial”, ha dicho. Además, también ha hablado sobre Juan Miranda, quien tiene que volver en breve al Barça. “Yo le veo bastante bien. Los últimos partidos que ha jugado en el Schalke yo creo que ha rendido muy bien y creo que podría jugar perfectamente en el Barça”.

