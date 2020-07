Indurain: "En el 95 cambié mi estilo y se descolocaron"

Con motivo del 25 aniversario del último Tour de Miguel Indurain, El País le ha realizado una interesante entrevista en la que ha recordado su recital por tierras galas.

Indurain ha confesado que sintió "un riesgo por la carrera en Mende, pero aquello no era mi responsabilidad, sino la del equipo. Ellos tenían que controlarlo, y ahí sí que les metí presión porque se les había escapado la situación. Les dije que lo solucionaran".

Preguntado por si buscaba el liderato tras la primera contrarreloj, ha sido firme: "No, qué va. Yo quería ser líder en París. Llevar el amarillo en una etapa de más, o en una de menos, es secundario. El equipo trabaja más, pero a ti te gasta lo mismo".

"Yo atacaba en las contrarreloj, donde tenía que sacar las diferencias para luego en la montaña llevar mi estilo de carrera. Ese año cambié un poquito la manera de correr al principio y entonces se descolocaron. Tienes las ideas del equipo presente, pero en carrera tienes que tomar decisiones", ha explicado.

En esa misma línea, ha añadido: "Atacar es una parte de la carrera. A la gente le gusta. Sirve para el espectáculo, y quizás para ganar etapas. Pero para la general, el que ataca mucho al final no gana".

Aquel Tour quedó marcado por la muerte del italiano Fabio Casartelli, que no puedo sobrevivir a una caída múltiple en el kilómetro 34 del descenso del primer puerto, el Portet D'Aspet. "Vi la caída en directo y me di cuenta de que era una caída fuerte. Nos informaron del fallecimiento después de la etapa", ha explicado Indurain, quien, no obstante, niega que tuviese miedo después: "Si eres profesional sabes los riesgos que hay. Es una profesión de riesgo. El ciclista sabe que bajar el Tourmalet es un trabajo de riesgo (...) Si te caes en el Tourmalet bajando, da igual el casco. ¡Hay unos precipicios…! Cuando corría no los veía. Ahora ya los he visto. Lo importante es el control de la bici. Si te caes, allí necesitas un paracaídas".

Por último, Indurain ha negado que pidiese gregarios de lujo: "Yo quería a gente motivada y con ganas de hacerlo bien. Igual los compañeros no eran top, pero quería a gente motivada. Yo les daba la responsabilidad, les decía qué tenían que hacer, y ellos se buscaban cómo hacerlo".

