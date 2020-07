Las incógnitas a resolver por el Real Madrid de cara a la plantilla de la próxima temporada

Si el Real Madrid ha demostrado a lo largo de su historia que es el mejor club de fútbol del mundo es porque no cesa de trabajar jamás. Aun con LaLiga recién conquistada y con la Champions a la vuelta de la esquina, el conjunto blanco trabaja para dejar perfilada la plantilla de cara a la próxima temporada.

Más allá de los Courtois, Ramos, Casemiro, Modric, Benzema y compañía, hay ciertos nombres cuyo futuro está en el aire, al menos de cara a continuar la próxima temporada o a formar parte de la plantilla del equipo.

Dos nombres que no parecen tener sitio, tal y como ha contado el Diario AS, con Takefusha Kubo y Reinier Jesús. Estas dos las jóvenes perlas de la actual plantilla blanca apuntan a salir en calidad de cedido para seguir cogiendo experiencia de cara a aportar en un futuro al equipo blanco. En el club no dudan de su calidad y esperan que un año lejos del Bernabéu les sirva para obtener la madurez necesaria de cara a formar parte del primer equipo madridista.

Más dudas genera la figura de Andriy Lunin. No de su calidad bajo palos, pues en Oviedo han quedado encantados con el nivel demostrado en estos meses, pero sí albergan dudas de cara a darle la oportunidad ya de ser el suplente de Courtois o repetir una cesión para que siga siendo titular y goce de minutos para seguir creciendo.

El que apunta a continuar cedido en el mismo club que este año es Sergio Reguilón. Zidane está encantado con Ferland Mendy y por el momento Marcelo sigue siendo el lateral izquierdo titular para el francés. Ahora mismo, Reguilón, pese a su gran temporada en el Sevilla, no tiene sitio en el equipo madridista y, salvo sorpresa, seguirá en la capital andaluza.

Los que no van a estar sí o sí el año que viene en el Real Madrid son Martin Odegaard, Achraf Hakimi y Dani Ceballos. El noruego seguirá otro año más en la Real Sociedad, equipo con el que podrá disputar la Europa League y ganar más experiencia. El lateral marroquí ya fue vendido al Inter de Milan, en tanto que Ceballos ha dejado claro que su prioridad es seguir teniendo muchos minutos para poder estar en la Eurocopa, algo que en el Real Madrid es poco probable que obtenga. Arteta está muy contento con el sevillano y es muy probable que se quede en el Arsenal inglés.

