¿Estamos ante una segunda oleada de coronavirus?: Esto es lo que dicen los expertos

La situación de la pandemia en nuestro país está evolucionando negativamente debido al aumento de rebrotes durante las últimas semanas por todo el territorio. Actualmente hay 281 focos activos con más de 3.000 infectados. La incidencia más alta de coronavirus se registra en Cataluña, Aragón y Navarra, donde la mitad de los casos son asintomáticos.

La directora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), María José Sierra, alertó este jueves en rueda de prensa que podríamos estar ya ante una segunda oleada de coronavirus, aunque algunos expertos preveían que la nueva ola llegaría en otoño. Todos coinciden en algo: la principal fuente de contagio son los núcleos sociales de jóvenes y las reuniones familiares. Y si no nos ponemos las pilas, la situación será más drástica.

"No sé muy bien si estamos ante una segunda ola, pero es evidente que en muchas zonas de España hay un número de brotes que ha crecido exponencialmente a unos niveles de transmisión que preocupan mucho", comenta Joan R. Villalbí, especialista en medicina preventiva y salud pública.

El también miembro de la Junta directiva de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) asegura que es importante apostar por las medidas de prevención y de rastreo del origen de los contagios. "Más que medidas para controlar la situación como en marzo, habría que conseguir una investigación profunda de esos casos y sus contactos para no tener que caer en medidas de control de brocha gorda que afecten a nuestra vida personal o social", asegura, refiriéndose a un nuevo confinamiento.

La segunda oleada ya está aquí

Sin embargo, el jefe del Servicio de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, Joan Caylá, afirma que estamos ante una segunda ola de coronavirus. "La situación es crítica y preocupante en el sentido de que en los últimos catorce días de casos activos hemos tenido como un 140 por cien mil con una tasa de reproducción de dos. Es una mala noticia porque si cada persona contagia a dos de media, hay una población infectada muy importante", alerta.

"Estamos viviendo una segunda oleada y tenemos que hacer lo máximo para evitarla o minimizarla porque el impacto en salud puede ser muy importante como ya vimos, y el impacto en la economía y el turismo también", advierte el epidemiólogo, que ve fundamental que la población cumpla con las medidas de protección como el uso sistemático de mascarilla, el distanciamiento social y la higiene. "Otra cosa que puede ser relevante para evitar contagios es que, si a una persona le dicen que tiene que estar aislada en su casa, lo tiene que cumplir al pie de la letra. Algún médico me ha dicho que ha llamado a una persona teóricamente aislada y estaba en el metro o paseando por ahí y eso no puede ser", lamenta.

El personal sanitario ya lo veía venir

En este sentido, el médico de atención primaria Javier Huerta, asegura que el personal sanitario "ya veía venir" esta nueva oleada de coronavirus y denuncia el comportamiento de algunas personas. "Cada vez acude más gente a los centros de salud, a veces de forma agresiva y eso nos preocupa. No entienden que les digamos que no vengan a los centros porque son un punto importante de riesgo".

"Necesitamos que la población nos ayude, colabore, tengan paciencia y que entiendan que habrá que tomar necesarias medidas para reducir lo asistencial que la gente muchas veces no lo entiende", recuerda el médico de familia, que asegura que están notando el aumento de contagios y pide precaución.

Caylá también insiste en que las autoridades sanitarias tienen que aportar rápidamente los recursos y hacer diagnósticos precoces, "no hay que esperar a tener la PCR positiva". "Una persona que presente un cuadro compatible con gripe en verano, muy probablemente sea Covid y hay que actuar rápido", señala. El epidemiólogo reconoce que nos encontramos ante una nueva oleada en la que se presentarán muchos casos en poco tiempo y ve necesario que haya equipos de refuerzo para la atención primaria, salud pública y hospitales.

Por otro lado, Villalbí cree que la situación "no es comparable" a la vivida en los meses de invierno, pero ve fundamental que se sigan realizando pruebas y que las comunidades autónomas gestionen de forma óptima sus recursos sanitarios para prevenir nuevos contagios. "La idea que teníamos era que, bajando mucho la transmisión con un seguimiento muy intenso de los casos, investigando sus contactos y actuando rápido, fuera posible evitar la transmisión, pero en algunas zonas se ha controlado bien y en otras no", señala.

"Depende de nosotros no alcanzar cifras de marzo"

Nadie tiene certezas sobre cómo va a evolucionar la pandemia, pero lo que sí tienen claro los expertos es que está en nuestra mano. "No sabemos qué pasará en septiembre, pero dependerá de nosotros como población general que no alcancemos las cifras de marzo y hagamos caso de las recomendaciones, y las autoridades sanitarias implementen las medidas de prevención", indica el experto en salud pública Caylá, que insiste en que la mejor vacuna contra el contagio es cumplir con las medidas de protección y concienciar a los jóvenes.

"Los jóvenes no son inmunes y pueden contagiar a sus padres o abuelos. De hecho, la población inmunizada en España, siendo muy optimista, podría ser al final del verano un 10% frente a un 90% que no está protegida y no habrá vacuna todavía", asevera.