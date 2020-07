Marc Márquez: "Me quedaba sin fuerza en el brazo y eso era peligroso"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que se probó durante los entrenamientos para el Gran Premio de Andalucía de MotoGP y al final ha decidido no participar en la carrera, reconoce que 'ha sido una semana difícil'.

"Ha pasado de todo. La primera reacción fue el domingo pasado con la fractura cuando ni me planteaba estar aquí este fin de semana, pero una vez te operan, si tienes pasión por algo, ganas de algo y sobre todo tienes esa entrega, siempre siendo conscientes, realistas y escuchando a tu cuerpo, lo tienes que intentar", explica Márquez.

"Así te queda la conciencia tranquila y me desperté de la operación y cuando me quitaron el yeso lo primero que hice fue mover el codo, como me recomendó el doctor. Vi que tenía fuerza, que tenía movilidad, que podía hacer flexiones y que no me cansaba más de la cuenta, aunque está claro que el dolor siempre está, hay una fractura", señala el piloto de Repsol Honda.

"Hablamos con Honda, lo meditamos y volví a casa. Me probé encima de una moto con un mono puesto y vi que podía ser posible o si no, no me quedaba tranquilo y pactamos probar el sábado", continúa Márquez, quien aclara que "en todo momento soy yo el que lo pido, ellos nunca me han forzado".

"Cuando me he probado esta mañana lo veía factible. Me he encontrado bien, he hecho un buen tiempo si bien me costaba más hacer un 'time-attack' que mantener ritmo y a partir de ahí todo iba bien, pero esta tarde, ya sea por el calor o por la fatiga de la mañana, he hecho una tanda larga en la que me he encontrado bien. He parado en boxes y cuando he salido he visto inmediatamente que algo pasaba. Ya sea por la inflamación o algo, me quedaba sin fuerza", reconoce Marc Márquez.

"Ahí es cuando uno tiene que ser realista y como le prometí a Honda al hablar de esto, hay que escuchar al cuerpo y mis sensaciones y he visto que podía ser peligroso, y cuando hay peligro por medio es mejor apartarse", afirma el campeón del mundo del equipo Repsol.

"En la Q1 he salido y les he dicho que si notaba la misma sensación de quedarme sin fuerza en el brazo iba a parar y no lo iba a intentar, y es lo que he hecho", comenta taxativo.

"Honda en todo momento ha respetado mi decisión y quiero agradecer todo el esfuerzo de los doctores, de los fisios, de los mecánicos y del equipo, que ha hecho posible estar aquí. Han hecho posible mi ambición y mi sueño, que era probarme. Eran las ganas que tenía. Lo he podido hacer, pero no ha podido ser", lamenta.

"Una carrera que nos perdemos, hacía mucho que no me perdía una, pero queda campeonato y quedan muchas carreras. Esta tarde empiezo a trabajar con la rehabilitación para llegar lo mejor posible a Brno", explica Márquez.

El campeón del mundo en título dice arrepentirse sólo "del primer error, la salvada. Es un error que lo salvas, con una gran salvada, pero no me arrepiento de nada. El error llega cuando realmente ya estaba conservando".

"Una vez llegas al grupo, ves que quedan tres vueltas y ya tenía a Viñales. Ahí es cuando cambio de mapa y pongo menos potencia. Me decía que ya estaba, que estaba en el sitio, pero es lo que tiene el motociclismo, el ir al límite en la competición, que los errores llegan cuando uno menos se lo espera", dice Márquez.

"Lástima de la lesión. Eso es de lo que más me arrepiento y lo que más me duele. Errores he cometido en mi carrera deportiva y se volverán a cometer. Esto forma parte del deporte y hay que aprender de ello, pero honestamente disfruté mucho de la carrera, me divertí y se me pasó súper rápido remontando y cuando estaba en el hospital y vino el equipo a visitarme es lo que pregunté, si habían disfrutado de la carrera o no", asegura Marc Márquez.

Y, al referirse a sus posibilidades para el campeonato, Marc Márquez afirma sin dudar que "matemáticamente, siempre que haya posibilidades, es posible. Si estoy aquí es porque lo veo posible".

"Trabajaré desde esta tarde para llegar en las mejores condiciones a Brno porque lo veo posible, aún quedan muchas carreras por delante, pero si no se puede ganar, no se puede, pero por voluntad y esfuerzo no será", incide el vigente campeón del mundo del equipo Repsol Honda.

