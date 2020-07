Jerémy Mathieu colgó las botas esta temporada a sus 36 años y debido a una nueva lesión como jugador del Sporting de Portugal. El club lisboeta le ha hecho una entrevista a su exjugador repasando toda su carrera. Es muy interesante la información relativa a su etapa como jugador de La Liga y sobre todo, su pase del Valencia al Barcelona.

El exfutbolista del Sporting de Portugal recordó sus inicios en el fútbol español como jugador del Valencia, donde gozaba de una posición de titularísimo, disputando la mayoría de los minutos. Sus buenas actuaciones despertaron el interés blaugrana, sin embargo el defensor francés no veía con muy buenos ojos su llegada a la ciudad condal: "Yo no quería ir a Barcelona, pero salí de Valencia por el presidente", acusando a Amadeo Salvo, máximo dirigente del club del Turia por aquel entonces.

"Me hicieron la propuesta y a las tres de la mañana hice un contrato por mi cuenta que presenté al Valencia. Les dije que me quedaría si me lo daban, pero me dijeron que no podían. No me quedé por 200.000 euros al año", afirma el zaguero galo a quien le imponía la idea de ser jugador del Barcelona: "Tenía un poco de miedo de ir a Barcelona, porque no creía que estuviera a la altura", confiesa Mathieu en unas sorprendentes declaraciones a la televisión del club portugués.

A pesar de su rechazo inicial y negativa visión de llegar a Can Barça, valora muy positivamente su paso por el club: ""El primer año fue espectacular. Decían que no jugaba mucho, pero participé en el 56 por ciento de los partidos y gané todos los títulos posibles", aunque "los mejores años de mi carrera", según relata Mathieu, los pasó en Valencia.

