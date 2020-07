Kroos: "Bale quiso irse el verano pasado, el club le dijo que sí primero y luego que no otra vez"

Toni Kroos levantó su segunda Liga con el Real Madrid tras una gran temporada a nivel individual, y colectivo en el conjunto blanco. Ese centro del campo comandado por Casemiro y acompañado de Luka Modric ha brillado en Valdebebas para regalar el cetro de campeón al equipo de la capital.

Su importancia ha sido muy distinta a la de otros jugadores como Gareth Bale, quien ha sido más protagonista por lo que hacía fuera del campo que dentro de él. Un jugador que llegó para ser la estrella del equipo y que ahora, sus espectáculos son desde el banquillo. Así habla uno de sus compañeros más veteranos sobre su papel dentro del club.

El jugador galés tan sólo disputó el 10% de los minutos tras el parón: "No hay forma de evitar que la situación sea insatisfactoria para todos. Ciertamente no lo ficharon para jugar tan poco como ahora. Creo que en principio quiso irse el verano pasado y que el club le dijo que sí al principio y luego que no otra vez. No sé si todavía está un poco enfadado por eso. Es un tema difícil…".

"Ciertamente no es tanto como parece. Todo está bien en el equipo. Lo conozco desde hace seis años y hemos ganado algunas cosas bastante importantes juntos", afrima el alemán que destaca el buen ambiente a pesar, de las actuaciones desde el banquillo de Gareth Bale de la que se hicieron eco los medios españoles y a lo largo del mundo.

