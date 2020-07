Grigor Dimitrov relata su calvario con el coronavirus

El tenista búlgaro Grigor Dimitrov está achacando sobre manera lo enfermo que estuvo hace unos meses cuando pasó el coronavirus. Esta semana perdió los dos partidos que disputó en el Ultimate Tennis Showdown y tras ello aseguró que "claramente" no está listo "para competir al más alto nivel en este momento".

"El coronavirus fue duro para mí, me quedé en casa durante aproximadamente un mes. No respiraba bien, no me sentía bien. Estaba cansado, ya sabes, todos los síntomas, perdí el olfato y el gusto. Así que no fue divertido", ha explicado.

Precisamente, ha querido mandar un mensaje de alerta a la población: "Esta cosa es real, si tomamos las preocupaciones adecuadas y todos están seguros, las cosas mejorarán más rápido".

"No importa cómo de fuerte seas mentalmente, creo que como persona, atleta o lo que sea, es inevitable tener algunos malos pensamientos en la cabeza, así que tuve que lidiar con eso también", ha relatado Dimitrov quien además desvela que mientras hay días que entrena sin problema, otros tiene que "parar completamente y descansar".

