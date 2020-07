Mapa de rebrotes: así está la situación en Cataluña, Aragón, Madrid, Navarra, Andalucía, País Vasco y Murcia

El goteo de rebrotes hace que muchos expertos hablen ya de "segunda ola" de COVID-19 en España, algo que el director del CCAES, Fernando Simón ha puesto en duda y a lo que, en todo caso, le añade un matiz determinante: "Si estuviéramos ante una segunda ola, no sería homogénea en todo el país [...]. Mientras no creamos que la transmisión está descontrolada, y ahora mismo eso no sucede en la mayor parte de España, no existe ese riesgo. Ya veremos qué es lo que pasa".

El presidente catalán, Quim Torra, se ha mostrado más preocupado en la rueda de prensa de este lunes, reclamando un "esfuerzo colectivo y solidario" y "extremar las medidas de prevención" para afrontar los próximos 10 días ante la situación "crítica" de la pandemia que, desde su punto de vista, se encuentra en la "antesala de marzo", por lo que no le va a "temblar el puso" para aplicar más restricciones.

Cataluña (10.134) y Aragón (4.144) siguen siendo las comunidades autónomas que más casos han detectado en los últimos 14 días, seguidas de Madrid (1.880), País Vasco (1.460), Andalucía (1.095), Comunidad Valenciana (933), Navarra (891) y Murcia (331). Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son los únicos territorios que no han comunicado nuevos contagios en la última semana.

Cataluña

Catalunya ha registrado hasta este lunes 91.337 casos positivos de coronavirus SARS-CoV-2 confirmados por prueba diagnóstica (test rápido o PCR), 724 más que en el recuento del domingo, según ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat en un comunicado.

La ciudad de Barcelona ha registrado desde el inicio de la pandemia hasta ahora 19.427 casos, 171 más que en el balance del domingo. Y la comarca del Segrià (Lleida) ha acumulado 4.978 positivos, 23 más que en el último recuento.

Las funerarias han registrado hasta el momento 12.680 muertes en Catalunya por coronavirus, las mismas que en el balance de este sábado. Del total de casos, 4.250 han sido hospitalizados en estado grave (actualmente hay 77).

Aragón

A la espera de que el Gobierno de Aragón facilite los casos positivos del domingo, esta mañana ha comunicado los del viernes y el sábado: en total fueron 738, de los que casi el 70% eran asintomáticos

De la cifra global, 441 casos corresponden al viernes y 297 al sábado. Más de un 75% corresponde a la provincia de Zaragoza (sobre todo, de la capital aragonesa), casi un 15% de la provincia de Huesca y algo menos de un 4% son casos de la provincia de Teruel.

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha registrado 48 nuevos casos de contagiados por coronavirus en las últimas 24 horas y ningún fallecido en hospitales madrileños, según el informe que emite el Gobierno regional sobre la evolución de la COVID-19.

La Comunidad de Madrid suma ya once brotes tras notificar este domingo al Ministerio de Sanidad dos nuevos focos con 7 casos positivos y 14 contactos de seguimiento, asociados a la actividad laboral y social, sin que ninguno haya necesitado ingreso hospitalario.

Desde el inicio de la pandemia, la Comunidad de Madrid ha contabilizado 9.233 fallecimientos de pacientes con coronavirus en hospitales, mientras los contagiados ascienden a 78.388.

País Vasco

Bajan los positivos pero lo hacen prácticamente en la misma proporción que el número de pruebas realizadas. De los 166 casos de COVID-19 de ayer domingo, a los 86 de este lunes. Pero mientras que el sábado se hicieron casi 4.500 pruebas, ayer fueron apenas 2.500, es decir, que el porcentaje de pruebas que da positivo sigue intacto, en torno a un 3.5%.

De los 86 nuevos positivos, siete se han registrado en Araba, todos en Vitoria. En Gipuzkoa son 24 casos más. La localidad con más contagios es por primera vez Arrasate, con 5. En Eibar, principal foco del territorio la semana pasada, hay tan solo tres casos nuevos, los mismos que en Donosti, Renteria, Zarautz o Hernani.

Y aunque a la baja, un día más Bizkaia, con 54 positivos, acumula el 60% de las nuevas infecciones. La mitad se han registrado en Bilbao, 22. Hay también ocho casos más en Ermua, que sigue la misma tendencia que Eibar.

Andalucía

Andalucía registra 35 brotes activos de COVID-19 —28 en fase de investigación y siete en fase de control— en las provincias de Granada, Almería, Málaga, Córdoba, Sevilla y Jaén con un total de 625 casos confirmados —10 más en 24 horas— después de sumar nuevos brotes, uno en Sevilla norte y otro en la Costa del Sol de Málaga, y dar por superado un brote del distrito Guadalhorce de Málaga, según ha informado este lunes la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza 84 casos por PCR en 24 horas y seis nuevos hospitalizados.

El nuevo brote registrado en Sevilla se localiza en el distrito norte y cuenta con cuatro afectados, esta provincia ha sumado nuevos focos desde el viernes. El domingo, se localizó un brote la capital, que ha aumentado en esta jornada con seis positivos más, alcanzando a los 12 afectados, y otro en Osuna con ocho afectados de una misma familia después de pasar las vacaciones en Murcia, sin cambios en 24 horas.

En la jornada del sábado, se registró uno en el Aljarafe sevillano, con cuatro contagiados, y otro foco en Constantina que ha sumado dos nuevos positivos, alcanzando los siete contagios. También ha registrado nuevos positivos, el foco vinculado a un militar de Montellano que regresó de León y celebró una fiesta para festejar su ascenso de categoría laboral, que afecta ya a 36 personas. Además, Sevilla capital cuenta con otro brote, ya en fase de control y vinculado a una comida familiar, con doce afectados. En total, la provincia sevillana suma siete brotes con 83 casos.

Comunidad Valenciana

Los datos de coronavirus en la Comunitat Valenciana vuelven a comenzar a ser preocupantes. En 15 días los casos activos han aumentado casi un 160%: los 274 positivos que había el jueves 9 de julio, el día en el que se llegó al mínimo, han aumentado hasta los 709 casos activos de la última actualización. Los nuevos positivos cada día han pasado de 24 el 10 de julio a los 117 de este viernes. Es casi un 400% más que hace tan solo dos semanas.

A la espera de la actualización de este lunes, los brotes son los principales focos de contagio ahora mismo: la Comunitat tiene 35 brotes activos (la mayoría en la provincia de Valencia) y su origen es, sobre todo familiar y social. Los más grandes son los relacionados con el ocio nocturno, como el de Gandia, el más numeroso, que suma ya 114 positivos. También es muy numeroso el brote de Santa Pola, vinculado con el ocio nocturno, que suma este domingo 59 casos.

Pese a todo, el presidente autonómico, Ximo Puig, ha insistido en que "no tiene ningún sentido" que se establezca "ninguna prevención" respecto a los ciudadanos británicos que regresan de la Comunitat Valenciana, puesto que este territorio tiene "un índice menor de contagios" de COVID-19 que el propio Reino Unido.

Navarra

Navarra registró en la jornada de ayer un total de 97 nuevos casos por COVID-19, según datos provisionales del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), quien ha informado también de que se realizaron un total de 1.444 PCR.

En cuanto a los perfiles, si se toman como referencia los días comprendidos entre el 19 y el 25 de julio, se observa que el porcentaje de las personas entre 15 a 30 años se situó en el 46%. La media de contactos detectados se mantiene estos días sobre el 55%, y residen en Pamplona / Iruña y comarca el 73%.

En lo que se refiere a la situación hospitalaria, se ha producido un nuevo ingreso en el Hospital Reina Sofía de Tudela, mientras que en la UCI permanece ingresada una persona.

Murcia

La Región de Murcia, donde el gobierno autonómico valora confinar Lorca, Mazarrón e incluso algún barrio de la capital, ha registrado 44 casos positivos más y 6 ingresos hospitalarios más por COVID-19 en un solo día, de los que 10 se deben a los brotes surgidos en Totana y la zona de ocio de Atalayas (Murcia).

En cuanto a los brotes, el número de casos positivos relacionados con el brote de Totana suma 108 positivos, 3 más que el balance anterior, mientras que el de Atalayas suma 82 positivos, 7 más que el conteo anterior.

También tienen tienen el coronavirus 14 de los 454 inmigrantes irregulares argelinos que llegaron este viernes y sábado al litoral de la Región de Murcia a bordo de 31 pateras, por lo que se han trasladado a centros sanitarios. Otros 82 ocupantes de las embarcaciones que ocupaban los casos positivos han sido puestos en cuarentena.