Ya es tarde para controlar la ola de COVID de otoño: dura advertencia de uno de los grandes expertos españoles

La pandemia de coronavirus está evolucionando de forma negativa en todo el mundo. Estamos viendo como se multiplican los rebrotes en nuestro territorio y el riesgo al contagio cada vez es más posible debido al aumento de reuniones familiares y de amigos. De hecho, los principales focos del virus se están produciendo en entornos de ocio y locales de copas.

El experto en Salud Pública y director de Sistema de Salud de la OMS, Rafael Bengoa, ha advertido en una entrevista al 'HuffPost' que "ya no hay tiempo para hacerlo bien" si viene una segunda oleada de coronavirus en septiembre. Aunque ha reconocido que hay tiempo para "probar ciertas cosas" e investigar cómo hay que dirigirse a los diferentes grupos de la población, en especial, los jóvenes. "Es necesario averiguar cuál es el proceso de aprendizaje que necesitan para cambiar de comportamiento", ha señalado.

"Tenemos que dirigirnos a los jóvenes que no ven las noticias o no leen los periódicos utilizando las redes sociales y figuras populares. Los jóvenes se sienten informados, pero no cambias de comportamiento hasta que hayas comprendido algo y se necesita tiempo", ha insistido sobre la concienciación de la población juvenil.

"Nos hemos confiado"

El también codirector del Instituto de Salud y Estrategia (Si-Health) cree que la población española se ha confiado porque creía que todos iban a cumplir las medidas de seguridad, y no ha sido así. "Hemos sufrido una falsa seguridad, nos hemos confiado en que en el desconfinamiento iban a ocurrir dos cosas: que la población, sobre todo los jóvenes, iban a respetar todas las medidas y que el sistema de control empidemiológico local estaba montado", ha opinado.

"El comportamiento ciudadano, que ha sido ejemplar en confinamiento, no está siendo ejemplar en según qué grupos de edad en el desconfinamiento", ha insistido Bengoa con respecto a los jóvenes.

Asimismo, ha criticado la gestión de los distintos gobiernos pues cree que no han reforzado lo suficiente la atención primaria y por tanto, "nos amenaza el virus con que quiere volver con ganas". "Al entender los distintos gobiernos que eso se podía controlar, hemos pensado que estábamos listos y nos está probando el virus que no", ha asegurado.

Bengoa ha incidido en los equipos de rastreo, pues ve fundamental un seguimiento del virus para poder cogerlo a tiempo y evitar la propagación de los contagios. "Esto es necesario y durante el verano y otoño nos tenemos que anticipar a algunos movimientos", ha insistido, reprochando a las autoridades que "no han atado bien el concepto de rastreo". "Pensaba que entre todos los gobiernos habrían atado para que las condiciones mínimas estuvieran listas para la fase de desconfinamiento y es evidente que no lo estaban", ha señalado.

Insiste en el rastreo local

Durante su trayectoria, Bengoa fue asesor sanitario de Barack Obama en el Obamacare y demostró ser acérrimo defensor de la sanidad pública. Por ello, cree la unión política es fundamental, "es un arma más en contra del virus". Así, apuesta por seguir haciendo pruebas PCR de forma masiva y contratar más rastreadores e incluso crear una aplicación para facilitar esta tarea.

"Las epidemias no se controlan en los hospitales. Se controlan con la atención primaria, el rastreo local, la participación municipal y un comportamiento ciudadano parecido al del confinamiento", ha opinado. En este sentido, defiende que si se contratan y forman bien a los rastreadores, "podemos tener una segunda oleada más controlada, aunque sea igual de fuerte que la primera".

Con todo, Bengoa ha insistido en el uso obligatorio de la mascarilla como forma de prevención y rechaza que se reabran lugares que fueron clausurados por el riesgo de contagio. "No veo un motivo para reabrir lugares cerrados como discotecas o permitir botellones, solo porque bajen las cifras... Un nuevo confinamiento no se puede permitir porque daría la sensación de que no controlamos nada", ha sentenciado.