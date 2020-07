"Si eso ya me aíslo allí": las respuestas de personas con test PCR positivo que escandalizan a los sanitarios

Daniel es enfermero y trabaja en Madrid. En su cuenta de Twitter no aporta información específica sobre los pacientes con los que trata, pero sí ha compartido con sus seguidores algunas de las conversaciones que ha mantenido últimamente con personas que han dado positivo en un test PCR. Las respuestas explican por qué en España se están registrando tantos rebrotes:

—Buenas tardes, te llamo del centro de salud para informarte del resultado de la PCR.

—Sí, dime.

—Mira, el resultado es positivo. ¿Has estado haciendo el aislamiento como comentamos?

—Sí... bueno, el otro día estuve en la inauguración de un bar, ¿tengo que avisar a alguien?

La ignorancia, la irresponsabilidad y la mezcla de ambas cosas que manifiesta la gente alcanza, en algunos casos, niveles muy preocupantes. Hay quien no esconde que ha estado en una discoteca durante el fin de semana y quien, pese a estar esperando el resultado de una prueba, no se plantea renunciar a sus vacaciones.

—Oye, ¿el resultado cuándo me lo dan, que me voy ahora al pueblo?

—Mire, señora, es que usted no puede salir, ya no de la Comunidad, sino de su casa hasta tener el resultado.

—Huy, sí, claro. Yo me voy a ir y si eso ya me aíslo allí.

El enfermero madrileño ha mostrado su hartazgo y su indignación en Twitter: "Gente así me encuentro todos los días, y gente de todas las edades. Y, sinceramente, ya no acepto las disculpas, ya no entiendo los comportamientos. No se puede confiar en la responsabilidad individual de nadie y los profesionales estamos MUY quemados".