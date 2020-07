Imagen histórica en la NBA: todos arrodillados durante el himno nacional americano

Se había especulado con ello y finalmente sucedió: la protesta hacia la situación racial que atraviesa Estados Unidos durante el himno nacional de parte de los jugadores, entrenadores y árbitros del primer partido de la NBA fue histórica.

✊🏿🇺🇸🏀 Todos los miembros de Utah Jazz, New Orleans Pelicans y los árbitros se arrodillan durante el himno nacional americano



LA NBA no ha permitido que las imágenes se vieran por la televisiónpic.twitter.com/7MjvKJuLnc — El Larguero (@ellarguero) July 30, 2020

Todos los que estaban en la pista en el Utah Jazz - New Orleans Pelicans pusieron una rodilla en tierra durante la interpretación del himno, algo que no se pudo ver por televisión porque la NBA no ofreció dichas imágenes.

Sin embargo, enseguida en las redes sociales se pudo ver dicha histórica protesta. Una reivindicación racial que inició en su momento el exjugador de la NFL Colin Kaepernick.

Más información

