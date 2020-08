Bartomeu: "Arthur ha faltado al respeto a sus compañeros"

El jugador del Barcelona, Arthur Melo, es uno de los grandes protagonistas de este mercado en Can Barça. Tras el acuerdo entre Juventus y culés sobre el intercambio entre el brasileño y Pjanic antes de acabar la temporada, se han ido sucediendo muchos acontecimientos nada positivos para el centrocampista del Barça.

La semana pasada conocíamos la declaración en rebeldía por parte de Arthur Melo que no tiene la intención de volver a vestirse la camiseta azulgrana, tras encontrarse en Brasil y haber hablado con Quique Setién. El cántabro le habría asegurado que no iba a disfrutar de minutos en Champions League.

Esto es lo que ha dicho Bartomeu: "Lo que ha hecho Arthur es una falta de respeto para sus compañeros, porque el equipo tiene ganas de hacerlo bien en la Champions. Y también para el club. No es lógico que jugándote un título tan importante, un jugador decida borrarse. Es injustificable y totalmente incomprensible"

"Pero no apareció del retorno de las minivacaciones. Es un acto de indisciplina inaceptable. Y por eso le hemos abierto un expediente, porque no hay ningún argumento que justifique su ausencia. Llamó y dijo, ‘no voy a volver, me quedo en Brasil’. Es su decisión. Nadie le ha dado permiso", asegura el presidente del Barcelona al diario Sport.

El Larguero | El Larguero: La RFEF abre la puerta a una Segunda División de 24 equipos (31/07/2020) 01:27:28 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Alfredo Perez: "Una cosa es una competición sobre la marcha y otra a toro pasado" 00:13:09 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Segunda Parte (31/07/2020) 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Christian Lapetra: "Si es la mejor Liga del mundo debe demostrarlo en días así" 00:13:06 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Ramón Besa: "Creo que el Nápoles puede pedir lo que quiera, me parece una rabieta a destiempo" 00:10:11 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Primera Parte (31/07/2020) 00:30:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

SER Deportivos | SER Deportivos (31/07/2020) 00:57:01 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Entrevistas con Jonathan Praena y Antonio Cordón (30/07/2020) 01:27:39 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Antonio Cordón: "¿Oferta de China por Pellegrini? Hay que ser muy imaginativo para publicar eso, tenemos entrenador para rato" 00:10:25 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Diego Rivas: "Creemos que el Depor-Fuenlabrada se tendría que haber jugado a la vez que el resto de partidos" 00:06:30 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Segunda Parte (30/07/2020) 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Jonathan Praena: "Hay una campaña en La Coruña para que nos sancionen y se salve el Deportivo" 00:17:49 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Primera Parte (30/07/2020) 00:30:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

SER Deportivos | SER Deportivos (30/07/2020) 00:56:56 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Segunda parte (29/07/2020) 01:01:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Todos los resultados y la clasificación de la Liga Santander. Además, los resultados y la clasificación de la Liga SmartBank. Y lo que queda de Champions y de Europa League.