"La Policía vino a detenerme": el sorprendente testimonio de Guille Giménez, narrador de la NBA

El narrador de la NBA en Movistar+, Guille Giménez, explicó esta semana a su compañero de narración, el también periodista Antoni Daimiel, un hecho que le ocurrió con la Policía la pasada semana.

“La Policía vino a detenerme por narcotraficante”, aseguró Giménez. El comentarista fue perseguido por la Policía, casi detenido de noche y así lo contaba él mismo: “Calles de Madrid. Poco más de la media noche, con dos amigos entrando en un bar. Se establece un operativo policial. Me siguen por la calle, yo no me doy cuenta. Entro a un bar, no me da tiempo a pedirme nada y me veo acorralado contra la barra”.

El narrador asegura que le pidieron la identificación y el policía le reconoció previamente. “Noté ese gesto de sorpresa en el policía y le pregunté, ‘¿me conoces?’ y me dijo ‘sí’”.

¿Por qué fue detenido?

Uno de los agentes le confirmó que se trababa de un error. “Estamos persiguiendo a un narcotraficante, te hemos perseguido por la calle y es clavadito a ti. Pero bueno, enséñame ya el DNI y hacemos esto bien”, explicó el comentarista que le dijo el agente.

“Y eso que me he afeitado el bigote durante el confinamiento, que si no, voy preso seguro”, ironizó. Giménez. “Si no han cogido al narcotraficante, el tío se sigue pareciendo a mí. Me pueden volver a parar en cualquier sitio”, aseveró preocupado.

“Mis amigos estaban más asustados que yo: ‘¿Qué has hecho?’, me decían. Me conocen desde hace 30 años y estarían pensando ‘la que nos estás liando” , bromeó.

"La @policia vino a detenerme por narcotraficante".



Tremendo el susto de @guillegimenez_. El siguiente partido casi lo narra desde Soto del Real por una equivocación.#NBASundays #VolverEsGanar pic.twitter.com/gnOSpGIQzw — NBA en Movistar+ (@MovistarNBA) August 2, 2020

Los sonidos del deporte

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño, los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido y todos los resultados y la clasificación de la Liga Santander. Además, no te pierdas los resultados y la clasificación de la Liga SmartBank, y lo que queda de Champions y de Europa League. Descárgate nuestra App (iOS y Android) o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito.