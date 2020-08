Toser a un rival será castigado con tarjeta roja directa en la Premier League

Los árbitros de la Premier League podrán expulsar a los jugadores que tosan a un rival o al propio colegiado, tal y como reza la nueva norma aprobada por la Federación Inglesa de Fútbol (F.A.).

Las autoridades del fútbol británico han hecho todo un protocolo y un añadido en el reglamento de los colegiados de la Premier, por la cual les permiten expulsar a todos aquellos jugadores que intencionadamente le tosan a un rival o al árbitro del partido, conocido como un comportamiento que demuestra mala conducta. Una nueva forma de mentalización de cara a la evolución de la epidemia del COVID-19.

A pesar de que la regla admite que en todo momento que el colegiado del encuentro vea que un futbolista intencionadamente le tose a otro debe ser castigado disciplinariamente con la tarjeta roja directa, no se responsabilizará de todas las acciones correspondientes a las medidas anticovid. Como indica la propia guía de la Premier League, no será responsabilidad del colegiado salvaguardar, por ejemplo, las distancias entre los jugadores al celebrar un gol.

La acción de toser deliberadamente hacia un rival será colegiado de la misma forma como si un rival le pegase un puñetazo a otro jugador. Son dos situaciones que acabarán con igual final: tarjeta roja. Otra de las declaraciones que admite este documento facilitado por la FA al diario The Times es que escupir al terreno de juego no será castigado de la misma manera, a no ser que quien lo ejecute sea un futbolista que ya ha sido expulsado.

El coronavirus ha cambiado el fútbol en muchos aspectos, y vemos como la Premier se va adaptando el reglamento a esta 'nueva normalidad'.

