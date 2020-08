Investigan insultos racistas a Gattuso por parte del banquillo de la Lazio

La Lazio y el Nápoles protagonizaron este pasado fin de semana la última jornada de la Serie A. Un partido con mucha tensión en San Paolo que vivió momentos muy desagradables. Durante un instante del partido, un miembro del conjunto laziale habría insultado de manera racista a Gennaro Gattuso, el técnico del Nápoles.

Los dos conjuntos de la Serie A que han tenido temporadas un tanto diferentes, y que podrán disputar competiciones europeas ven como la Federación Italiana investigue este último partido debido a la mala conducta de uno de los miembros del staff técnico de la Lazio.

Ese fue el fisioterapeuta Alex Maggi, que durante un momento del encuentro se dirigió a Gattuso en los siguientes términos: "Terrone di merda". Estas tres palabras son un insulto que normalmente dirigen las personas nacidas en el norte a los habitantes del sur del país. Literalmente su significado es "turrón de mierda", mientras que el descalificativo que dedican los del sur al norte suele ser "polentoso fascista", en la jerga italiana.

Este desprpósito en mitad del partido no fue ignorado por Gattuso que lo oyó y rápidamente le contestó: "¡Ven y dímelo a la cara!". Afortunadamente, no fue a más el problema entre ambos. Es más, el fisio del Napoli ya se ha disculpado públicamente con 'Rino': "En mis muchos años de profesión, nunca ofendí a nadie. Además de ser padre familia, soy una persona respetuosa y mi historia profesional lo acredita. Durante el partido ante el Nápoles me dejé llevar por un comportamiento inapropiado y por eso me disculpo profundamente con todos y en particular con el señor Rino", se sinceró.

La Federación Italiana ya está estudiando el caso y se tomarán medidas ante lo que ha sido un insulto racista en la élite del fútbol italiano.

