Zidane: "Bale ha preferido no jugar contra el Manchester City"

Este jueves Zinedine Zidane dejó en Madrid tanto a James Rodríguez como a Gareth Bale por decisión técnica, además de a Mariano Díaz, el cual sigue confinado debido a su positivo por coronavirus.

A pregunta de Javier Herráez de la Cadena SER, el entrenador francés del Real Madrid ha desvelado que el motivo por el que Gareth Bale no ha viajado a Mánchester ha sido porque el galés no ha querido.

"¿Por qué no he convocado a Bale? Lo único que te puedo decir es que él ha preferido no jugar. No es una decisión técnica, es personal. Tuvimos una conversación pero es algo entre él y yo", comentó.

