Mapa de los contagios: los hospitales de Aragón se preparan ante el incremento de los ingresos por coronavirus

La cifra de nuevos contagios sigue creciendo. En las últimas 24 horas, según Sanidad, se han detectado 1.486 positivos de COVID-19, un dato sitúa la cifra total de en 322.980 (lo que, con el acumulado del fin de semana y de días anteriores, supone 8.618 casos más que este pasado viernes).

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha reconocido "cierto grado de transmisión comunitaria", pero mientras que en Cataluña los contagios están descendiendo, en Aragón aún se están acercando a la estabilización.

"Tenemos que ver si el aparente incremento que estamos teniendo ahora es un incremento real, si se debe a que estamos detectando mucho más, o las dos cosas juntas", ha explicado Simón en la rueda de prensa de este lunes.

Según el director del CCAES, "Aragón no está saturado" porque tiene ocupado el 12-13% de su capacidad, pero sí ha reconocido que alguno de sus hospitales está algo sobrecargado. "Hasta que no tengamos la certeza de que supera el pico, no podemos asegurar que el sistema asistencial vaya a sufrir un poco más. Ahora tiene que aplicar los planes de contingencia y poner en marcha todos sus recursos".

A continuación, el detalle de los contagios de las comunidades más afectadas:

Aragón

La Dirección General de Salud Pública de Aragón detectó ayer domingo 348 nuevos casos de coronavirus en Aragón, lo que supone un descenso del 45% con respecto a los diagnosticados el sábado (633), de los que 149 (un 42,8 %) son asintomáticos. Del total de casos, 305 se han notificado en Zaragoza, 32 en Huesca y 11 en Teruel.

En Zaragoza capital, las zonas con más casos diagnosticados han sido San José con 36, seguido de Delicias con 33, Sagasta-Ruiseñores con 27 y Torrero con 18. En Fraga (Huesca), capital de la comarca del Bajo Cinca, se han diagnosticado 21 casos.

Respecto a la ocupación en los hospitales, en los centros aragoneses actualmente hay 555 camas en total ocupadas por pacientes afectados por coronavirus o por sospecha del mismo (48 en UCI), que son once más que ayer, aunque hay tres personas menos en la UCI.

Euskadi

Euskadi ha sumado en las últimas horas otros 353 contagios por coronavirus, 11 más que el día anterior, y los pacientes hospitalizados en planta siguen aumentando, hasta 90, lo que supone 30 más que el pasado jueves.

Aunque Bizkaia sigue siendo el territorio con más infecciones, 204, han bajado respecto a los días anteriores, ya que el sábado se contagiaron 246. En Gipuzkoa ya son 75 nuevos casos y en Álava han aumentado hasta los 64, cuando en el anterior informe fueron 47 y 43 respectavimante. Por otra parte, otras 10 personas con residencia fuera de la comunidad autónoma dieron positivo.

Madrid

La Comunidad de Madrid ha notificado 255 nuevos positivos confirmados por PCR en las últimas 24 horas, aproximadamente la mitad de los que se notificaron el pasado viernes, cuando hubo 512, y se ha registrado un fallecido por coronavirus, dos menos que el día 7. También ha notificado seis nuevos brotes de COVID-19 con 32 casos positivos, de los que cinco han requerido hospitalización.

El primero de los brotes se identifica en el centro socio-sanitario (residencia) de Ciempozuelos, con cinco casos positivos y otras cinco personas en seguimiento al tratarse de contactos estrechos de las personas que han resultado con PCR positiva. Dos de las personas con infección positiva han requerido ingreso hospitalario.

El segundo brote ha tenido lugar en Coslada, con siete casos positivos y doce personas en seguimiento. Una de las personas con infección positiva requirió ingreso hospitalario aunque ya ha recibido el alta médica. El brote está asociado a los ámbitos laboral y social, concretamente a una discoteca.

El tercer brote se ha producido en un centro socio-sanitario de Madrid capital, con ocho casos y 44 contactos en seguimiento, al igual que el cuarto brote, identificado en otro socio-sanitario de Madrid capital con el resultado de tres casos positivos y 32 personas en seguimiento. En este caso, dos de las personas con infección positiva han requerido ingreso hospitalario.

El quinto brote se ha registrado en Madrid capital, está asociado al ámbito familiar y también ha afectado a un centro residencial registrándose tres casos y 64 contactos en seguimiento. Por último, el sexto brote se ha identificado en Getafe. Cuenta con seis casos y 26 personas en seguimiento: está asociado al ámbito familiar y social, en concreto a la celebración de un cumpleaños que reunió a cuatro familias de una urbanización.

Navarra

Navarra registró ayer 146 nuevos casos positivos de infección por COVID-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, tras realizar 1.532 pruebas PCR. Concretamente, durante esta última semana, entre el 3 y el 9 de agosto, se han realizado 10.037 pruebas PCR.

Pamplona y su comarca sigue concentrando, geográficamente, gran parte de los nuevos casos, un 44%, seguido de la zona de Tudela con un 13% de los casos y Estella, con un 6%. El 37% restante se reparte por otras zonas de Navarra.

En cuanto a la distribución de los casos por franjas de edad, el bloque de 15 a 44 años es el mayoritario, alcanzado el 54% del total de los casos, seguido del bloque de 0 a 14 años, con un 18%.

Andalucía

Andalucía contabiliza este lunes 110 brotes activos de coronavirus COVID-19 (96 en fase de investigación y 14 controlados) en todas las provincias de la comunidad con un total de 1.096 casos confirmados (28 más en 24 horas) al sumar siete nuevos brotes en 24 horas (uno en Sevilla, dos en Málaga, uno en Córdoba y tres en Cádiz), según ha informado este lunes la Consejería de Salud y Familias, que no contabiliza fallecimientos y suma 230 casos por PCR (la cifra más baja desde el pasado jueves) y 13 hospitalizados más, ocho más que en la jornada anterior.

Sevilla ha sumado cinco positivos en el nuevo brote detectado en esta jornada, concretamente en el Distrito Aljarafe, mientras que Córdoba suma también uno nuevo con cuatro afectados en el Distrito Guadalquivir. Cádiz, por su parte, contabiliza tres nuevos focos con 14 nuevos positivos, todos en el Distrito Bahía de Cádiz, y Málaga suma otros dos brotes en el Distrito Málaga con siete y cinco afectados, respectivamente.

Cataluña

Cataluña ha registrado este lunes 863 positivos y 5 fallecidos más que en el recuento del domingo. La tasa del riesgo de rebrote ha bajado: el domingo alcanzaba un nivel de 156,18, y 24 horas después está en 147,47.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 590 (110 en UCI), lo que supone un aumento de 26 respecto al domingo.

La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha precisado este lunes que el brote de coronavirus registrado en Vilafranca del Penedès (Barcelona) "es un brote complejo sin una focalización clara", y que cuando se da este escenario los test pueden ayudar.

Comunitat Valenciana

El 67% de personas diagnosticadas de coronavirus desde la última actualización en la Comunitat Valenciana (casi siete de cada 10) son asintomáticas. Se han registrado 629 nuevos casos por prueba PCR, que sitúan la cifra total de positivos en 15.425 personas.

Por provincias, el número de nuevos casos es el siguiente: 20 en Castellón (1.947

en total); 133 en la provincia de Alicante (5.005 en total); 463 en la provincia de

Valencia (8.450 en total) a los que hay que sumar 13 casos nuevos sin asignar, lo

que eleva a 23 el número de casos no asignados a ninguna provincia.