Fernando Simón: "Si hace falta, se aplicará lo que se tenga que aplicar"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha asegurado este lunes que la epidemia de COVID-19 ha seguido aumentando en España hasta un total de 322.980 casos diagnosticados, lo cual supone un incremento de 8.618 en el acumulado, respecto al pasado viernes.

"Tenemos que ver si el aparente incremento que estamos teniendo ahora es un incremento real, si se debe a que estamos detectando mucho más, o las dos cosas juntas", ha explicado el director del CCAES.

Simón ha reconocido "cierto grado de transmisión comunitaria", pero de forma desigual. En Cataluña, según ha dicho, los contagios están descendiendo y en fase de control. Y en Aragón, incluidos los barrios de Zaragoza en los que más casos se han detectado últimamente, "parece que la situación se está estabilizando".

Pero en Aragón está aumentando la letalidad: solo en esta comunidad han muerto 38 personas desde el último informe, de un total de 65 en toda España. La tasa de letalidad está por debajo del 1% en la población general, pero aumenta hasta niveles que rondan el 15% en mayores de 70 años.

Fernando Simón ha reconocido también que se ha detectado un repunte de casos en las residencias de ancianos, aunque en general "no está siendo grande". En su opinión, además, "hay que seguir teniendo un cuidado especial porque el impacto va a ser completamente diferente".

Respecto a la edad media de los casos, sigue en descenso, con alrededor de dos terceras partes de los positivos por debajo de los 30 años, pero un 10% de los contagiados tiene más de 65 años. Estas cifras, junto al hecho de que se estén detectando más casos asintomáticos, favorecen un descenso de la letalidad.

Afectación hospitalaria

Según el director del CCAES, "Aragón no está saturado" porque tiene ocupado el 12-13% de su capacidad, pero sí ha reconocido que alguno de sus hospitales está algo sobrecargado. "Hasta que no tengamos la certeza de que supera el pico, no podemos asegurar que el sistema asistencial vaya a sufrir un poco más. Ahora tiene que aplicar los planes de contingencia y poner en marcha todos sus recursos".

Simón ha explicado que, desde su punto de vista, las herramientas jurídicas de las que disponen las comunidades autónomas pueden ser suficientes, pero ha reconocido que, en función de cómo evoluciones la epidemia, en algún momento se pueden tomar medidas más drásticas. "No les quepa duda de que si hace falta, se aplicará lo que se tenga que aplicar, pero es importante no hacerlo antes ni después", ha señalado el director del CCAES.

Polémica con Madrid

Preguntado por la polémica con el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid sobre el porcentaje de asintomáticos detectados, Simón ha respondido que "no quiere discutir sobre este tema" porque "esto va de controlar una epidemia". El director del CCAES también ha asegurado que, más allá de si los rastreadores trabajan para una empresa pública o privada, como ha anunciado Madrid este mismo lunes, lo importante es que su trabajo sea eficaz.

"No voy a entrar en el juego de una guerra de cifras. Si tengo que pedir perdón o cargar con errores de otros, lo haré. A mí lo que importa es que se controle la transmisión", ha añadido Simón.

Auditoría externa

Preguntado sobre la petición de un grupo de científicos sobre la necesidad de auditar la gestión de la pandemia, Fernando Simón se ha mostrado a favor, pero con algunos matices: "Es obvio que tenemos que valorar lo que ha pasado. En el Ministerio se ha planteado esto hace dos meses o tres. Tenemos que identificar le momento adecuado, las características del grupo de expertos y los parámetros de referencia. Si es posible con un carácter profesional y con gente que entienda cómo funcionan los servicios de detección. No es fácil acceder a estos grupos porque ahora mismo están ocupados gestionando. Pero estamos todos de acuerdo. La carta es estas personas no me parece ni bien ni mal, pero algunos detalles sí me llaman la atención. Ya enumeran los problemas que ha habido y no es muy habitual si lo que estás pidiendo es una evaluación independiente. Las evaluaciones pondrán de manifiesto los errores, pero también lo que no se ha hecho mal del todo".