Carlos García Gual: ''Los superhéroes no tienen nada de los héroes clásicos, son conservadores"

¿Cómo definiría a los héroes clásicos?

Yo diría que el héroe con mayúsculas, el héroe representativo que puede influir en el destino de una sociedad pertenece a sociedades distintas de la nuestra, algo más antiguas o sencillas. Mientras que nosotros, en una sociedad tan tecnológica y mediática, tenemos muy difícil que surjan los grandes héroes. Tenemos los héroes pequeños, al servicio de los demás, capaz de sacrificarse por los otros, como es el caso ahora de los sanitarios. Pero el gran héroe ya es muy difícil en una sociedad como la actual.

Cuentas en el ensayo precisamente esa evolución del prototico del héroe en Grecia a través de los géneros literarios, ¿Cómo evoluciona desde la épica de la Odisea a la novela helénica?

Evidentemente, la línea central del ensayo es esa evolución. En la sociedad más antigua, donde el género literario por excelencia es la épica, el canto literario de los héroes, ellos ocupan un lugar de preminencia. Son hijos de los dioses, en muchos casos, y que pueden ser muy variados, como muestro, desde Aquiles, Ulises, Héctor, etc.

Luego la tragedia usa a esos mismos héroes...

Luego viene la época de la democracia y en la tragedia griega, el papel central todavía lo ocupan los héroes; pero ya son diferentes. Esos héroes que son grandes figuras del pasado, que ya no se dan en la sociedad de la época y lo que los tráficos atenienses subrayan de ellos es que su grandeza indiscutible, va ligada al dolor. El héroe griego no suele acabar bien, muchos mueren de una manera tremenda y eso es lo que subraya la tragedia. Pero también dice que, a pesar de que no logran la felicidad, prevalece su grandeza, que es indiscutible.

¿Qué diferencias hay con los héroes de la comedia griega?

La comedia, que es el género democrático por excelencia, vino un poco después de la tragedia, en la Atenas del Siglo V Antes de Cristo. Aquí ya no hay héroes míticos. El mito, de lo que se servía el arte anterior, ha quedado un poco arrinconado y lo que hay son conflictos ciudadanos que tienen también sus héroes. Son héroes cómicos, que tienen una idea fantástica, pero que ya no pertenecen al mundo del mito. Suelen ser héroes curiosos, a veces incluso mujeres como Lisístrata, que tienen grandes ideas para salvar a la ciudad. Luego la última etapa viene en la época de la novela. Una novela romántica, de amores y tal, donde los héroes son una pareja de jóvenes perseguidos por la fortuna pero que se caracterizan por ser muy fieles a esa concepción del amor para toda la vida, que sufren pero que tienen un final feliz.

Relacionas esa evolución de los héroes, y de la cultura en general, con los cambios sociopolíticos y económicos de la Grecia clásica, ¿Cómo es ese proceso?

Están muy interrelacionadas. Cada sociedad tiene su propia literatura y cada época también tiene la suya y busca unos héroes, unos personajes que, de alguna manera, ilusionan a su público. Primero al público del teatro y luego al público que lee. Yo subrayo esa relación entre esas cosas. En la sociedad democrática ya no sirve ese ideal de héroe guerrero como Ulises. En esa sociedad era difícil que hubiera héroes, así que los autores de comedia dibujan a estos héroes del pueblo, que no tienen parientes divinos, ni grandes poderes; pero quieren salvar la ciudad. Lo hacen a través de esos inventos que tienen: fundar una ciudad en el aire como una ciudad de los pájaros, o fundar un gobierno de las mujeres que ama a la paz, mejor que el de los hombres, etc. Está relacionado, cada época tiene su literatura. Yo diría que en esta época nuestra los héroes están en los cómics y en las películas de aventuras. Los supermanes y todos estos.

Y hablando de Superman, ya que lo menciona, le tenemos que preguntar por los superhéroes del cómic, que ahora dominan en las nuevas generaciones, ¿en qué se parecen y se diferencian de los héroes griegos y qué dicen de nosotros?

Estos héroes, como Superman y muchos otros, son héroes que tienen unos poderes especiales, que quieren salvar a la sociedad y lo logran gracias a esos poderes mágicos; pero son héroes planos. Yo siempre digo que son como de papel. Por ejemplo, Superman, que es el que más conocemos, no es un personaje interesante o trágico; en el fondo es un tipo vulgar, solo que tiene poderes extraordinarios, que vuela. Yo siempre digo que es una especie de bombero con traje curioso que vuela. Es cierto que está al servicio de la sociedad, pero en el fondo es un conservador. Está en contra de los malos tradicionales, tiene el final feliz, su novia, su integración en la sociedad. Es un héroe fácil, para las masas. Casi el único héroe medio clásico era Tarzán, que no tenía poderes especiales, pero tenía algo de ese individuo surgido de la naturaleza. Y hay otro héroe, ese que está dispuesto a la gran aventura aunque no tiene grandes poderes, como es el Hobbit de El señor de los anillos.

¿Y Joker?, que es, digamos, la última polémica en el universo actual de los superhéroes, aunque en realidad es un villano que ha llegado al imaginario colectivo a través de la última película protagonizada por Joaquín Phoenix

Es verdad, este es un héroe que no sé cómo definiríamos. Es un héroe como irónico. Es como si la sociedad desconfiara de los poderes públicos, incluso en sociedades democráticas. Entonces surge este héroe que es una especie de gamberro, un revolucionario sin teoría revolucionaria. Es curioso que encuentra un cierto aplauso de la sociedad. Es un héroe, digamos, irónico o algo así.