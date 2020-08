Fernando Simón, ante el desafío de septiembre: "Tenemos que hacer un esfuerzo especial ahora"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha comparecido esta tarde desde el Ministerio de Sanidad para analizar la situación del COVID-19 en España. Los datos de nuevos contagios presentados este jueves (2.935) casi duplican a los de ayer miércoles, con un importante repunte en Madrid y País Vasco.

Simón ha destacado el aumento de positivos en Madrid y la Comunidad Valenciana y ha explicado que España sigue subiendo en el número de casos notificados, pero ha matizado que es "una subida suave que permite la implementación de medidas de control" y con "un porcentaje muy alto de asintomáticos" (más del 50%), lo cual demuestra que "somos capaces de detectar de forma muy precoz".

En la última semana han fallecido 70 personas, pero el director del CCAES ha asegurado que el incremento de los últimos días se debió a las complicaciones en Aragón, algo que ya se ha ido subsanando. "Ya se empiezan a observar descensos en las tres provincias y en los próximos días tendremos datos favorables". Simón ha insistido en que Aragón y Cataluña han demostrado que, si se aplican medidas con contundencia, el brote se puede llegar a controlar.

El director del CCAES ha detallado que el número de sospechosos ronda ya los 95.000 y que en alrededor del 35% de los contagios se logra vincular a otro caso conocido, lo cual permite filiar ese positivo.

Preguntado por el rumor de si las autoridades están valorando confinar Madrid, Simón ha sido tajante: "¿Confinar Madrid? Son bulos que corren. No tienen ningún fundamento. Si por cómo evoluciona la epidemia se tienen que tomar esas medidas, se tomarán. Pero de momento no se ha comentado en ninguna reunión".

Simón ha reconocido que en algunas comunidades hay transmisión comunitaria y puede preocupar, pero ha asegurado que no es tan importante como puede parecer por las cifras que aumentan día a día.

El director del CCAES ha explicado que los mayores de 70 años representan poco más del 5% de los contagios activos, pero ha advertido que, al aumentar el volumen total de casos positivos, eso puede afectar a la presión hospitalaria. A día de hoy hay 3.596 personas ingresadas con COVID-19 (383 de ellos, en UCI). La edad media ronda entre los 39 años (mujeres) y los 42 (hombres).

Fernando Simón ha asegurado que en España no hay riesgo inminente de colapso sanitario porque el índice de ocupación por COVID-19 ronda el 3% de ocupación de camas. Pero ha reconocido que en algunas comunidades, como Aragón o Cataluña, algunos hospitales sí han registrado mayor presión. "En Madrid también está subiendo, pero sin poner en jaque al sistema", ha dicho. "Pero hay que tomarse eso como toques de atención para actuar".

¿Segunda ola?

Fernando Simón ha vuelto a pronunciarse sobre el concepto "segunda ola", empleado este jueves por el consejero de Sanidad de Extremadura, y el director del CCAES ha reconocido que, hasta cierto punto, se trata de una discusión semántica: "¿Qué es una segunda ola? ¿Una transmisión comunitaria importante, sostenida y no controlada? ¿Estamos viviendo son ondas epidémicas asociadas a brotes?".

Simón ha concluido que "no deberíamos buscar un término que nos genere más ansiedad de la cuenta" y ha añadido que la situación actual "podría ser [una segunda ola] o podría no serlo", insistiendo en que, "hasta ahora se está controlando bien" y destacando que el peso de la epidemia, a nivel nacional, se ha ido desplazando. "¿Segunda ola? Seguimos en riesgo, pero no estamos viviendo, para nada, lo mismo que en marzo", ha zanjado el director del CCAES.

Escenario para septiembre

"Si ahora tenemos el objetivo de septiembre para controlar la ola, lo voy a utilizar. Y si en septiembre tengo que buscar otro incentivo, lo haré. Tenemos que mantener esta tensión de forma permanente hasta que acabemos con esta epidemia. Pero septiembre, con la vuelta al trabajo y la apertura de los colegios, es una situación muy especial", ha dicho Simón. "Se cambiarán los grupos estables de convivencia y eso son los momentos de riesgo. La prioridad es controlar la transmisión permanentemente, pero tenemos que hacer un esfuerzo especial ahora".

El estudio de los 5 metros

Fernando Simón ha reconocido que aún no ha podido leer el estudio preprint que alerta de que el coranavirus se puede transmitir por el aire hasta a 5 metros de distancia, pero sí ha insinuado que la información no parece concluyente y que, en todo caso, hay que tener en cuenta que están apareciendo muchas investigaciones que todavía no han podido ser analizadas con la profundidad necesaria.

Fumar en la calle

"Yo trabajo en el Ministerio de Sanidad y a mí me parece bien que no se fume en ningún sitio nunca", ha dicho Simón, sobre la prohibición de Galicia y Canarias, que ahora estudian otras comunidades. "Son mecanismos para favorecer las medidas de precaución. No hay que sacarlo mucho más de ese contexto".

La vuelta al cole

Preguntado por las medidas anunciadas en Cataluña, Simón ha dicho que le parecen muy razonables y ha recordado que, de hecho, "hacer PCR de un contacto de un caso confirmado ya forma parte de la estrategia de detección".