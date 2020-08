Las redes sociales recuerdan estas palabras de Koeman de hace meses: "Tiene más de 30 años, hay que cambiar"

Ronald Koeman es el técnico escogido por el Fútbol Club Barcelona para sustituir a Quique Setién como entrenador del primer equipo del equipo catalán. El fichaje del estratega holandés se podría hacer oficial esta misma semana.

Debido a que en las últimas horas el nombre de Koeman ya venía sonando con fuerza para dirigir al equipo azulgrana, las redes sociales han recordado unas palabras del tulipán en Catalunya Radio del pasado 20 de enero de 2019.

En dicha entrevista, Ronald Koeman hablaba de la situación del club, de la forma a la que le gusta dirigir al equipo, de Messi, y de la edad de los pesos pesados del club: Busquets, Piqué, Luis Suárez...

"A mí como entrenador me gusta presionar al contrario, robar el balón arriba. Me gusta jugar desde atrás, tener el balón y dominar el juego. Messi te gana muchos partidos, necesita una cierta libertad en su juego y el resto de jugadores tienen que trabajar para que esté en su mejor posición. Esto es lo más importante. Hoy en día el Barcelona ha cambiado bastante, hay jugadores que necesitan tiempo y les cuesta más porque son extranjeros. Iniesta, Xavi Busquets... han venido desde abajo, desde la escuela del Barcelona. Yo soy partidiario de usar gente de la casa, porque saben cómo tiene que jugar el Barcelona", comentó acerca de la forma de jugar del equipo.

Además, habló del futuro de la plantilla azulgrana, augurando una situación muy complicada cuando se vayan los pesos pesados del actual vestuario. "Suárez tiene más de 30 años, Messi tiene más de 30 años, Busquets tiene más de 30 años, Piqué tiene más de 30 años... seguramente estarán algunos años más, pero ¿después qué? Hay que cambiar. No vas a encontrar un jugador como Messi, ojalá, pero no creo. ¿Entonces? No hay que cambiar un lateral, ni un central ni un extremo. Portero sí tienes, central no tienes, centrocampista no tienes, delantero no tienes y no tienes a Messi... bueno, mucha suerte".

