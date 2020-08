Luka Doncic se estrena en los play-offs de la NBA rompiendo un récord que llevaba vigente 71 años

Luka Doncic debutó esta madrugada en los play-offs de la NBA y pese a hacerlo con derrota ante Los Angeles Clippers (110-118), el esloveno volvió a ser el jugador más destacado en los Dallas Mavericks anotando la friolera de 42 puntos.

Y eso que el partido empezó con susto en un tobillo, motivo por el cual tuvo que acudir a los vestuarios para ser tratado por los médicos. No obstante, pudo volver sin problemas y cuajar una gran actuación individual.

No obstante, no pudo evitar la derrota de Dallas y el entrenador rival, Doc Rivers, no se mostró preocupado por la actuación de Doncic. "Entendemos que Doncic va a jugar siempre a ese nivel y hará esos números, sin embargo lo importante es conseguir que no involucre al resto del equipo en el juego". Cabe decir que aunque repartió 9 asistencias en este encuentro involucró bastante a sus compañeros, sobre todo a Seth Curry, Michael Kidd-Gilchrist y Dorian Finney-Smith

La histórica actuación del exjugador del Real Madrid se completó con un 13/21 en tiros de campo y 14/15 en tiros libres, así como 9 asistencias y 7 rebotes. De esta forma, Doncic rompió una plusmarca que llevaba vigente 71 años, desde que George Mikan debutara en 'playoffs' sumando 37 puntos con la camiseta de Los Angeles Lakers en 1949.

