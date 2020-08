Zidane confiesa hasta cuando estará el Real Madrid

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, ha concedido una entrevista a la agencia francesa AFP en la cual ha hablado de su futuro como entrenador tras haber conquistado este año LaLiga, su segunda competición nacional desde que está en los banquillos.

El técnico galo fue cuestionado por la opción de entrenar a la selección francesa en un futuro no muy lejano. "La historia con la selección de Francia fue buena hasta mi último partido. Lo dije aquí hace una decena de años: si soy entrenador, ¿por qué no entrenar un día a la selección de Francia? Sucederá naturalmente. Pero esto no es la noticia. Sucederá cuando tenga que suceder".

El técnico merengue aprovechó para hablar sobre el resto de su carrera como entrenador, habiendo dicho recientemente que estaría en el banquillo del Madrid "hasta que pase algo". "Siempre será así, pase lo que pase. No tengo un plan de carrera. Solo tengo deseos, solo el mismo placer de entrenar hoy igual que cuando era jugador. Y cuando las cosas no funcionan o tenemos que hacer las cosas de otra manera, las haré de otra manera "

En cuanto a los eternos rumores que lo envían a Olympique de Marsella dejó la puerta abierta. "No puedo responder a esa pregunta. Si no tengo un plan de carrera, no tengo ese pensamiento. Creo que día a día".

