🗣️ @mvkoficial12 sobre la foto en la que se protege tras el accidente de Zarco y Morbidelli



"Me giré, vi que venia una moto y dije \'al menos me cubro la cabeza\'. Si me rompe un brazo me da igual, pero la cabeza no" #AustrianGP 🇦🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/jwaFxlxpcc