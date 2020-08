Torres: "Gerrard cambió mi juego, hay un Torres antes de jugar con él y otro después"

El exfutbolista español Fernando Torres destacó al centrocampista inglés Steven Gerrard como un compañero clave en su carrera, puesto que en el Liverpool cambió su juego.

En declaraciones facilitadas por Mastercard, compañía de la que es embajador, Fernando Torres valoró la incidencia de Gerrard. "Hay un Fernando Torres antes de que jugara con Steven Gerrard y un Fernando Torres después de jugar con Steven Gerrard. Cambió mi juego", dijo.

En declaraciones interiores ya había relatado la importancia del mediocentro inglés en su fútbol: “En mi carrera, nunca encontré a un jugador como él, que entendiese mi juego como él lo hizo. He tenido la suerte de jugar con grandes jugadores, pero con él era diferente, porque sabía en ese momento que él confiaba en que podía hacer cualquier cosa y él me estaba dando la pelota porque me quería tomar la responsabilidad y estaba seguro de que lo iba a hacer bien”.

Torres repasó el progreso de su carrera y los momentos que cambiaron su vida y que han conformado su célebre legado hasta la fecha. Le debe su pasión por el fútbol a su hermano, que era portero y necesitaba que alguien le chutase el balón para poder practicar. Sin embargo, Torres también explicó que llegar a la cima no fue fácil. "La primera vez que jugué al fútbol fue una obligación, pero ese día mi vida cambió", señaló.

Aficionado del Atlético de Madrid desde pequeño, Torres recordó la oportunidad de jugar con su héroe de la infancia, el mítico delantero Kiko, como un momento impagable en su carrera.

El exrojiblanco destacó también el poder del fútbol. "Hace que los aficionados se sientan felices y libres. Conectan con el fútbol y se olvidan de todo. Por eso el fútbol es tan poderoso", subrayó.

