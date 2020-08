Biden asume su candidatura a la Casa Blanca afirmando que traerá "la luz" al "periodo de oscuridad" de Trump

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ha asegurado este jueves en su discurso de aceptación que Estados Unidos que traerá "la luz" a un "periodo de oscuridad", después de que el presidente, Donald Trump, no haya asumido sus responsabilidades, y ha preguntado a los electores si ese es el país que quieren para sus hijos y sus familias.

Biden, quien ya aceptó la nominación el primer día de Convención Demócrata, ha clausurado la cita con un discurso en el que ha destacado la necesidad de acudir a votar, pues Estados Unidos se está jugando salir o no de "un periodo de oscuridad", basado en la "ira", el "miedo" y la "división". "Aquí y ahora, les doy mi palabra: si me confían la Presidencia, recurriré a lo mejor de nosotros, no a lo peor. Seré un aliado de la luz, no de la oscuridad. Es hora de que nosotros, la gente, nos unamos", ha expresado.

"Ahora la historia nos ha llevado a uno de los momentos más difíciles a los que Estados Unidos se ha enfrentado. Cuatro crisis históricas, todas al mismo tiempo. Una tormenta perfecta", ha dicho Biden en relación a la pandemia del coronavirus, la crisis económica, los conflictos raciales y el cambio climático.

Coronavirus

"Estamos listos", ha remarcado Biden, quien ha criticado la gestión de Trump en la crisis del nuevo coronavirus, pues "sigue esperando un milagro", ya que "después de todo este tiempo, el presidente todavía no tiene un plan". A diferencia de él, ha puntualizado, ya que en caso de ser elegido, ha prometido implantar una "estrategia nacional" que ha asegurado haber estado "trazando desde marzo". "Desarrollaremos y desplegaremos pruebas rápidas con resultados disponibles de inmediato. Fabricaremos los suministros médicos y el equipo de protección que nuestro país necesita. Los fabricaremos aquí, en América, para que nunca más estemos a merced de China u otros países extranjeros", ha dicho.

Biden ha señalado que en caso de que Trump sea reelegido, no será difícil adivinar que vendrá a continuación teniendo en cuenta los antecedentes y ha vaticinado que los casos y los fallecidos por COVID-19 "seguirán siendo demasiado altos, más negocios familiares cerrarán sus puertas", y de igual forma, "las familias trabajadoras tendrán dificultades para sobrevivir", mientras el 1 por ciento más rico obtendrá decenas de miles de millones de dólares en nuevas exenciones fiscales".

Este jueves ha concluido una Convención Demócrata atípica, por cómo se ha desarrollado debido a la crisis sanitaria del nuevo coronavirus. Los habituales fastos a los que suelen acostumbrar este tipo de eventos han sido sustituidos por asépticas conexiones virtuales, en las que importantes figuras del partido, -como Barack Obama, Bill y Hillary Clinton, o Bernie Sanders-, así como militantes, representantes y activistas de la vida civil, e incluso víctimas del coronavirus o de la violencia racial, ha ido desfilando para mostrar su apoyo a Biden, y sobre todo para criticar a Trump.

"Kamala Harris es historia de América"

Biden ha asegurado que en caso de contar con el apoyo de los votantes en las próximas elecciones del 3 de noviembre, no tendrá que hacer el trabajo el solo, pues contará con la presencia de Kamala Harris, quien será, ha dicho, una "gran vicepresidenta".

De padre jamaicano y madre india, Harris se convierte en la primera mujer negra y de origen asiático en ser nominada en la carrera presidencial por uno de los dos grandes partidos de Estados Unidos. Ha sido precisamente a esa herencia racial a la que ha hecho referencia Biden para destacar todos los obstáculos que Harris ha tenido que superar a lo largo de su vida. "Su historia es la historia estadounidense. Conoce todos los obstáculos que se encuentran en el camino tantas mujeres, afroamericanos, estadounidenses de origen asiático, e inmigrantes, en este país", ha reconocido.

El que fuera 'número dos' del expresidente Barack Obama también ha destacado el papel beligerante que Harris ha desempeñado durante su carrera política contra el papel de los grandes bancos y el lobby armamentístico. "Nadie ha sido más duro al criticar a la actual administración por su extremismo, su incumplimiento de la ley, su falta de decir simplemente la verdad", ha destacado de Harris.

Biden ha ahondado en la cuestión racial y ha recordado la memoria de George Floyd, el ciudadano afroamericano que murió bajo la rodilla del agente de la Policía de Mineápolis, Derek Chauvin, mientras imploraba que no podía respirar, por quien ya se guardó un minuto de silencio del primer día de convención.

"Quizás el asesinato de George Floyd fue un punto de ruptura. Estados Unidos está listo para dejar atrás la pesada carga del odio y comenzar el arduo trabajo de erradicar nuestro racismo sistémico", ha prometido.