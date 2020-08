El sencillo truco casero para comprobar la eficacia de cada mascarilla

Hace ya varios meses, concretamente en pasado mes de mayo, el Gobierno y las Comunidades Autónomas acordaban, durante una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SMS), que el uso de las mascarillas debía ser obligatorio en la vía pública y en espacios cerrados cuando no se pueda garantizar el cumplimiento de la distancia mínima de seguridad entre personas. Desde entonces, el interés de las sociedad en los distintos tipos de mascarilla no ha dejado de crecer.

A día de hoy hay un gran número de opciones en el mercado. Desde las mascarillas quirúrgicas hasta las de protección respiratoria. Mientras que las primeras filtran el aire que se exhala, las segundas también filtran el que se inhala del exterior. ¿Sabes cuál es la eficacia de cada una de ellas a la hora de evitar la propagación del virus? Existe un truco rápido y sencillo que te ayudará a salir de dudas en cuestión de segundos.

El truco viral para comprobarla la eficacia de cada mascarilla

Hace apenas unas horas, el usuario de Tik Tok Vince Limbaring compartía un vídeo en el que se puede ver de qué manera se filtra el aire exhalado con cada una de las mascarillas que podemos encontrar en el mercado. Desde las quirúrgicas hasta las FFP2. Para ello, el joven enciende un mechero a un palmo de distancia e intenta apagar la llama soplando directamente sobre ella.

En primer lugar lo hace sin ningún tipo de mascarilla para que sus seguidores vean lo fácil que es acabar con la misma. A continuación lo hace con una camiseta cubriendo su boca para demostrar que, a pesar de que le cuesta un poco más, sigue siendo muy fácil apagarla. También a la hora de llevar una mascarilla casera sin ningún tipo de filtro, incapaz de contener el aire exhalado.

Desde las mascarillas quirúrgicas hasta las FFP2

Después prueba con una mascarilla quirúrgica y demuestra que es incapaz de apagar el mechero. A pesar de que consigue mover ligeramente la llama, no puede acabar con la misma. Después trata de apagar la llama con una mascarilla FFP2 (N95) y no consigue ni tan siquiera desplazar la llama.

Por último, Vince Libaring prueba con otras mascarillas como la 3M Vflex n95 y una mascarilla de tela con filtro. Tanto en el primer caso, como en el segundo, podemos comprar que ambas son efectivas a la hora de contener la exhalación.

Tipos de mascarillas de protección respiratoria FFP: atención a las máscaras con válvula

Las mascarillas de protección respiratoria, popularmente conocidas como FFP, retienen agentes, partículas, bacterias o todo tipo de virus que provengan del entorno en el que nos encontremos:

Las FFP1 nos protegen de residuos no tóxicos y no fibrogénicos de polvo o aerosoles con una eficacia de filtración mínima del 78% y de un 22% en lo que a fuga hacia el exterior se refiere. A pesar de que es un equipo de protección, su eficacia de filtración mínima no garantiza la protección suficiente frente a organismos infecciosos. No obstante, limita la propagación del contagio.

A pesar de que es un equipo de protección, su eficacia de filtración mínima no garantiza la protección suficiente frente a organismos infecciosos. No obstante, limita la propagación del contagio. Las FFP2 sin válvula de exhalación filtran todo tipo de virus y bacterias y patógenos al 92% y tan solo tienen un 8% de fuga hacia el exterior, por lo que protegen y limitan la propagación del contagio . Mientras tanto, aquellas que cuenten con una válvula protegen al personal pero no limitan la difusión del virus puesto que filtran el aire que se inhala pero no el que expulsan.

Las FFP3 sin válvula cuentan con un 98% de eficacia de filtración mínima y un 2% de fuga hacia el exterior . También las que disponen de válvula, aunque no limitan la difusión del virus puesto que, al igual que sucede con las FFP2, filtran el aire que se inhala pero no el que expulsan.

Mascarillas quirúrgicas y otro tipo de soluciones

Respecto a las mascarillas quirúrgicas podemos encontrar varias opciones. Las más comunes son las de tipo I, II e IIR etiquetadas bajo la Norma EN 14683. Tres opciones diseñadas para filtrar las partículas emitidas por el usuario durante la respiración, impidiendo que estas lleguen al exterior. A pesar de que protegen al usuario de salpicaduras de fluidos biológicos, tal y como recuerdan desde Osakidetza, no son tan eficaces como las mascarillas de protección respiratoria.

Mientras tanto, aquellas que no disponen de un marcado CE tampoco se consideran equipo de protección. A pesar de que podría limitar la propagación del contagio, su eficacia no está testada. Por último, y en lo que a otras opciones como las semimáscaras buconasales con filtros diseñadas para trabajar de fuera hacia dentro, las autoridades explican que pueden proteger a quienes las lleve puestas, pero no limita la propagación del virus.