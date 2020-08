Maverick Viñales tuvo que tirarse de la moto a 220km/h porque se quedó sin frenos

Aunque no estaba en las primeras posiciones y los frenos no estaban respondiendo de la mejor manera posible, se sentía cómodo en el transcurso de la carrera, pero en la decimosexta vuelta de carrera Maverick Viñales se quedó sin frenos y se tuvo que tirar de su moto en la curva uno para evitar el brutal impacto que su moto tuvo contra las defensas de aire, que reventaron como consecuencia del mismo y la moto comenzó a arder.

"¿Te has tirado de la moto? Hombre, tú verás... A más de 200km/h no te puedes quedar en la moto si te fallan los frenos. Directamente no funcionaban los frenos delanteros y me he tenido que tirar. Menos mal que no había nadie delante...", relató el piloto catalán de Yamaha en DAZN.

Como consecuencia de la caída de Viñales, se decretó la bandera roja, algo que perjudicó enormemente a Joan Mir, que lideraba la carrera con una amplia ventaja sobre Miller, segundo clasificado en ese momento, a doce vueltas para el final. El piloto mallorquín de 22 años, que perseguía su primera victoria en Moto GP, finalizó cuarto.

La durísima caída no tuvo aparentemente graves consecuencias para Maverick Viñales, al que se le vio sonriente y tranquilo tras la carrera.

