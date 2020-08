Nuevo reto de agudeza visual: ¿puedes encontrar a la rana camuflada en la siguiente imagen?

La comunidad de Reddit te invita a dar con un nuevo animal escondido en la naturaleza. Concretamente con una pequeña rana que, a pesar de sus llamativos colores, es capaz de camuflarse en un entorno repleto de vegetación. ¿Te animas a dar con ella? Durante estos últimos meses te hemos enfrentado a todo tipo de retos en los que te hemos invitado a encontrar todo tipo de animales escondidos en la naturaleza.

Desde leopardos de las nieves hasta insectos palo, el pez piedra o los geckos de Madagascar. Una serie de animales que, sin duda alguna, destacan por su capacidad para esconderse en la naturaleza. También te hemos hablado de la habilidad de otros animales para pasar desapercibido en casi cualquier escenario gracias a su habilidad para estar en el sitio y momento adecuado. Desde perros y búhos hasta gatos de todo tipo.

Encuentra a la rana oculta en la siguiente imagen

Es el caso de esta rana que, a pesar de sus colores llamativos, es capaz de pasar desapercibida en esta imagen. En la fotografía en cuestión, que ha sido compartida en Reddit hace apenas unos días, podemos ver lo que parece la simple fotografía de un terreno. Un terreno en el que no hay más que unos hierbajos, unos tréboles y unas pequeñas flores de color blanco. Y, entre todo esto, una pequeña rana que, a pesar de sus colores llamativos, se oculta con facilidad.

Y es que, gracias a sus colores verdes y marrones, el anfibio es capaz de pasar desapercibido en este escenario. Una habilidad que le permite estar oculto a la hora de cazar pequeños insectos. ¿Todavía no has encontrado la rana? Para que puedas dar con el animal mucho más rápido te invitamos a que centres tu mirada en la parte central de la fotografía. Si todavía no lo has encontrado, te ofrecemos la respuesta en el siguiente vídeo.

Enfréntate a otro reto más difícil: ¿puedes encontrar al sapo escondido?

Si te ha parecido sencillo, te ofrecemos otro reto difícil. En esta ocasión, los responsables del reto de agudeza visual nos invitan a dar con un sapo que se esconde en una fotografía protagonizada por unos simples helechos. Una imagen en la que tan solo podemos ver ramas, pequeñas piedras y estas plantas tan características, en la que se esconde un pequeño sapo. ¿Has dado con él?

Encuentra la sapo escondido. / Reddit

Desde que se compartiera por primera vez en Reddit, el reto ha corrido como la pólvora en las distintas redes sociales. ¿Has conseguido dar con el sapo? Para dar con él también tendrás que fijarte en la zona central de la fotografía. Concretamente junto a uno de los helechos, donde reposa tranquilamente el animal. En definitiva, las ranas y sapos son capaces de pasar desapercibidas en la naturaleza con gran facilidad gracias a su coloración.