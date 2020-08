"Le estamos dando una patada en el culo": Stoichkov, muy crítico con la directiva del Barcelona

Desde que Leo Messi comunicara su deseo de dejar el club, muchos son los que se han pronunciado sobre la situación, entre ellos el ex jugador del Barça Hristo Stoichkov. En la cadena mexicana TUDN, cargó duramente contra Bartomeu y toda la directiva.

"Estamos borrando un mito, le estamos dando una patada en el culo al jugador más grande en la historia del Barcelona. Estamos manchando su nombre, su carisma. Yo soy socio, por eso digo que lo estamos manchando", dijo Stoichkov en su intervención. Además, fue más allá asegurando que "Esta directiva está utilizando dos mitos. Uno como entrenador, que es Koeman, y otro como jugador que es Messi”, en referencia a la incorporación de Koeman como nuevo entrenador del primer equipo.

También quiso recordar que no es la primera vez que una figura importante para los culés se va sin tener la despedida que merece: “Me entristece porque otro mito se va por la puerta de atrás. Yo pasé por la misma circunstancia, Cruyff, Schuster, Ronaldo, Rivaldo, Romario. Hay muchos jugadores". Y finalmente estalló contra la directiva: "Estos directivos que han entrado de rebote, porque cuando dimite Sandro Rosell, Bartomeu entró y tardó un año para la elección. Hay que recordar que cuando él entró, en tres meses tenía que hacer nuevas elecciones, y no las hace porque Messi tapaba muchas cosas. Tapó baloncesto, balonmano, como vemos que el presidente sale y habla y no se sabe de qué habla".

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Todos los resultados y la clasificación de la Liga Santander. Además, los resultados y la clasificación de la Liga SmartBank. Y lo que queda de Champions y de Europa League.