El caso Messi ha revolucionado todo el mundo. Los medios de todo el planeta se han volcado para comunicar la decisión del astro argentino sobre su futuro. Uno de los países que sigue más de cerca todo el caso es el suyo, Argentina.

Uno de los que ya se ha pronunciado es el presidente del país, Alberto Fernández que mostró su gusto por el fútbol, mandando un emotivo mensaje que ha podido emocionar sobre todo a los seguidores de Newell's Old Boys, el equipo de Rosario, la ciudad natal de Leo Messi. El mandatario pidió públicamente el regreso del diez del Barça a su país, tras no haber jugado en las categorías profesionales: "Que termine su carrera en Newell's".

El presidente del país albiceleste habló claro sobre su deseo de la vuelta de Messi con un emotivo discurso: "Vos estás en el corazón de todos nosotros y nunca pudimos verte jugar en nuestra tierra, danos el gusto de terminar tu carrera en Newell’s Old Boys”, y agregó que “si Messi no termina en Barcelona, debe terminar en Newell’s Old Boys”.

Ahí no queda todo ya que también tiene un deseo para que comande el conjunto, un recién ascendido con el Leeds como el 'Loco' Bielsa, quien hizo historia en el club rosarino. A pesar de que su equipo no es ese, según confiesa, sino Argentinos Juniors: “Los hinchas de Argentinos Juniors tenemos un cariño especial por Newell’s, que es una gran cantera de jugadores y Messi es uno de ellos. Hay hinchas que disfrutamos de ver jugar bien al fútbol, los de Argentinos y los de Newell’s somos así”, aseguró.

