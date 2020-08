Brasil abre las puertas de su paraíso a quienes hayan superado la COVID-19

El archipiélago brasileño de Fernando de Noronha, situado en el océano Atlántico, cuenta con algunas de las playas más sorprendentes del mundo. Tanto es así que, si consultamos la lista de mejores playas del planeta para los usuarios y usuarias de TripAdvisor, encontramos la Baia do Sancho en primera posición. Una bahía, en la que destaca una playa paradisíaca de arena fina y dorada bautizada con el mismo nombre, a la que acuden miles de personas a lo largo de todo el año para bucear y disfrutar de las maravillas naturales de este encuadre natural.

Sin embargo, y como consecuencia de la COVID-19, las autoridades del estado de Pernambuco anunciaban su cierre el pasado mes de marzo. Varios meses más tarde, y después de controlar la situación en la región, el administrador del archipiélago ha anunciado la reapertura de la isla a los turistas. Todo ello durante una rueda de prensa celebrada el pasado jueves, en la que ha anunciado una medida para hacer frente a la propagación de la enfermedad que ha dado la vuelta al mundo.

Tan solo podrán acceder aquellas personas que hayan superado la COVID-19

El administrador del archipiélago, Guilherme Rocha, ha explicado que, a partir de este martes 1 de septiembre, tan solo podrán acceder a las islas aquellas personas que hayan dado positivo por COVID-19 y que se hayan recuperado de la nueva cepa de coronavirus. A pesar de que ya se han dado las primeras reinfecciones, Rocha opina que aquellos que visiten la isla después de haber superado la enfermedad no podrán contagiarse de nuevo ni volver a transmitir la enfermedad: "Lo que hemos visto es que estos casos de reinfección son muy raros y muy discutibles. Hay dudas".

Por esa misma razón, todas aquellas personas que quieran acceder a la isla deberán demostrar que han sido infectados por COVID-19 y que se han recuperado de la enfermedad. Para ello tendrán que presentar el resultado de una prueba PCR positiva que tenga al menos 20 días de antigüedad o el resultado de una prueba serológica que muestre la presencia de anticuerpos contra la COVID-19, tal y como recoge la BBC.

"Nuestro objetivo es correr el menor riesgo posible"

Todos aquellos turistas que puedan demostrar que han pasado la enfermedad podrán acceder al archipiélago. Mientras tanto, aquellas personas que no hayan estado en contacto con la misma no podrán entrar en el mismo hasta nuevo aviso. De esta manera, y a pesar de reconocer que la reapertura no garantiza la seguridad absoluta, Rocha asegura que habrá menos posibilidades de que haya nuevos rebrotes: "Nuestro objetivo es correr el menor riesgo posible. ¿Y cuál es el riesgo más pequeño posible en este momento? ¿Cuál es la forma más segura? La reapertura del turismo en la isla solo para personas que ya han tenido COVID-19".

Por lo tanto, las playas paradisíacas de Fernando de Noronha tan solo estarán abiertas para aquellas personas que hayan superado la COVID-19. Una primera etapa rumbo a una nueva normalidad en la que, si no se registran nuevos rebrotes, se producirá en unos meses con la reapertura de la isla a todo el mundo: "Queremos volver a abrir la isla de forma responsable, con precaución y sin prisa".