El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, se ha deshecho en elogios hacia uno de los pesos pesados del Real Madrid, Toni Kroos, sobre quien ha dicho que algún día presumirá de haberle entrenado, en el portal Real France.

"No es ninguno de los cuatro capitanes, pero por muchas cosas, en el fondo, lo es. En el campo hace gala de una autoridad innata. Toni no habla, es un chico muy callado y reservado, pero cuando lo hace es porque toca, y habla a cualquiera: entrenador, directivos, compañeros... No se corta. He visto muchas discusiones en las que su participación ha acabado siendo clave", ha asegurado el entrenador blanco.

Además, Zidane ha dicho: "Es tan bueno que podría jugar como '6', como centrocampista puro, como volante o incluso como '10'. Tú le pones y él se amolda. Su principal virtud es la serenidad. No se pone nervioso y le encanta tanto llegar para disparar desde lejos como dar un pase atrás que propicie un tiro plano. Me resulta fascinante la facilidad con la que juega con ambas piernas. Podrías llegar a pensar que es zurdo natural...".

"Su vida es fútbol y familia... Lo demás no importa. Solo fútbol y familia. Será recordado como un jugador espectacular, uno de los mejores del mundo en su posición. Admiro su mente", ha añadido.

Por último, y como guinda final, ha manifestado que cuando llegó al Real Madrid estaba realmente feliz por "ser el entrenador de Kroos". "Cuando me retire podré decir que entrené a Cristiano, Bale, Modric, Ramos... Pero también diré que entrené a Toni Kroos. Es impresionante verle entrenar todos los días... ¡Qué profesional! Hablar de él es hablar de alguien extraordinario", ha concluido.

El alemán ha disputado 45 partidos con el Real Madrid la última temporada en los que ha marcado seis goles y repartido nueve asistencias. Desde que llegó a la capital española ha anotado 19 tantos y asistido en 68 ocasiones en los 278 partidos que ha vestido el blanco. Ha jugado con el Real Madrid 73 partidos más de los que disputó con el Bayern: ha marcado cinco goles menos y ha dado 19 asistencias más.

